الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتحاد السكندرى يهزم الأهلى 76-70 ويتوج بطلًا لدورى السلة

الأهلي والاتحاد
الأهلي والاتحاد السكندري

توج فريق الاتحاد السكندري بلقب دوري السوبر لكرة السلة بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 76-70 في الجولة الرابعة من الدور النهائي.

وكان الأهلي قد تفوق في الربع الأول بنتيجة 16-15 قبل أن ينتهي الربع الثاني بالتعادل 38-38.

وانتهى الربع الثالث بتقدم الأهلي بنتيجة 57-56 قبل أن يحسم الاتحاد الربع الرابع لصالحه ويفوز بنتيجة 76-70.

وتفوق الاتحاد بنتيجة 3-1 في مجموع جولات الدور النهائي ليتوج بلقب دوري السوبر لكرة السلة.

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