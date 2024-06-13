الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير مهرجان القاهرة الدولى السينمائى: سنتوسع فى إصدار بطاقات الصحفيين وأعضاء النقابات

عصام زكريا
عصام زكريا

قال عصام زكريا، الناقد السينمائي، ومدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن منصب مدير المهرجان يجمع بين منصبي المدير الفني والمدير الإداري.

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي 

وأكد الناقد السينمائي عصام زكريا، خلال لقائه ببرنامج "أطياف" مع الإعلامية صفاء النجار، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المهرجان هذا العام سيخرج إلى دور العرض في أماكن مختلفة من أنحاء القاهرة.

وتابع: "سنتوسع في إصدار بطاقات الصحفيين وأعضاء النقابات وطلبة الجامعات".

والجدير بالذكر، أن برنامج “أطياف” يتابع كل ما يدور في الحركة الثقافية المصرية والعربية والعالمية، ويسعى إلى تسليط الضوء على أهم الفعاليات الثقافية داخل وخارج مصر، والتعريف بأحدث ما تنتجه المطابع ودور النشر محليا ودوليا، وتقديم وجبة ثقافية شيقة للجمهور المتخصص والعام.

أطياف

يتضمن برنامج "أطياف" العديد من الفقرات التي ستهتم بعالم الكتب والاحتفاء بأبرز المبدعين والتجارب الجديدة، فضلًا عن مناقشة العديد من القضايا التي تخص الثقافة والفنون بمختلف ألوانها كالمسرح والسينما والموسيقى والفن التشكيلي.

عصام زكريا اطياف الحياة مهرجان القاهرة الدولي السينمائي ناقد سينمائي

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