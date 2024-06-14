"طب بيطرى مطروح": 8 مجازر لاستقبال أضاحى المواطنين وذبحها بالمجان

أكد الدكتور عبد المجيد أبو شادى، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تم الاستعداد بكامل القوة والأطباء لاستقبال الأضاحي بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع الإشراف البيطرى الكامل وفحص اللحوم للتأكد من صلاحيتها للستهلاك وخلوها من الأمراض المشتركه التى تنتقل إلى الإنسان عن طريق استهلاك اللحوم.

المجازر

وأوضح، أنه يتم ذلك من خلال مجازر المحافظة وهي مجزر مرسي مطروح، مجزر رأس الحكمهة، مجزر برانى، مجزر السلوم، مجزر سيوة، مجزر العلمين، مجزر النجيلة، مجزر الضبعة، مؤكدًا على أن مجزر الحمام يتم تطويره الآن على أعلى مستوى ليصبح مجزر آلى.

مخلفات الذبح

وأكد مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، على أنه مجازر المحافظة ستستقبل المواطنين الراغبين في الذبح من خلال خدمة مجانية مقدمة لأهالي مطروح والتعاون في التخلص الآمن من مخلفات الذبح والحفاظ على نظافة شوارع المحافظه من التلوث البيئ.