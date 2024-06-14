الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"طب بيطرى مطروح": 8 مجازر لاستقبال أضاحى المواطنين وذبحها بالمجان

أضاحى
أضاحى

أكد الدكتور عبد المجيد أبو شادى، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، أنه تنفيذًا  لتوجيهات اللواء   خالد  شعيب محافظ مطروح تم الاستعداد  بكامل  القوة والأطباء  لاستقبال  الأضاحي  بالمجان خلال  أيام  عيد  الأضحى  المبارك، مع الإشراف  البيطرى  الكامل  وفحص  اللحوم  للتأكد  من  صلاحيتها  للستهلاك  وخلوها  من  الأمراض  المشتركه  التى  تنتقل  إلى  الإنسان  عن  طريق  استهلاك  اللحوم. 

المجازر

وأوضح، أنه يتم ذلك من  خلال  مجازر المحافظة وهي  مجزر مرسي   مطروح، مجزر  رأس  الحكمهة، مجزر  برانى، مجزر  السلوم، مجزر  سيوة، مجزر  العلمين، مجزر  النجيلة، مجزر  الضبعة، مؤكدًا على  أن  مجزر  الحمام  يتم  تطويره  الآن  على  أعلى  مستوى  ليصبح  مجزر  آلى. 

مخلفات الذبح

وأكد  مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، على  أنه مجازر المحافظة ستستقبل  المواطنين الراغبين في الذبح  من خلال خدمة  مجانية  مقدمة  لأهالي  مطروح  والتعاون  في التخلص الآمن من مخلفات الذبح  والحفاظ على  نظافة شوارع  المحافظه من التلوث البيئ. 

محافظ مطروح إستقبال الأضاحي مديرية الطب البيطري بمطروح المجازر مطروح

مواد متعلقة

محافظ مطروح يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

عاجل.. إذاعة جيش الاحتلال: سلاح الجو هاجم مبنى فى بلدة جناتا شمالي صور بجنوب لبنان

عاجل.. دمار هائل.. استهداف إسرائيلى لمبنى فى جناتا بجنوب لبنان

عاجل.. حقيقة ارتفاع درجات الحرارة إلى 72 درجة مئوية غدًا فى يوم التروية

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 14-6-2024 فى بورصة الدواجن

النيران تلتهم 11 ألف فدان من الأراضى الإسرائيلية خلال أسبوعين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية.

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل