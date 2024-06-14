الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جلاء الطيرى: لا يوجد فى مصر من يستحق جائزة نوبل الآن

جلاء الطيري
جلاء الطيري

هل هناك كاتب مصري أوعربي يستحق جائزة نوبل؟ يبدو واحد من أبرز الأسئلة التي تشغل الكاتب المصري والعربي، والذي  يظهر للسطح كلما اقترب موعد الإعلان عن جوائز نوبل في الآداب، الدستور تطرح السؤال على  الكاتبة الروائية جلاء الطيري  لتجيب في التالي: 

قالت الكاتبة الروائية جلاء الطيري لـ"الدستور": أجد صعوبة بالغة في الإجابة على هذا الطرح لعدة أسباب، أولها ندرة الأعمال المترجمة من العربية إلى لغات أخرى، مما يُصعب عملية طرح أسماء عربية، ثانيا نظرة الغرب لنا كعرب هي في الجذر نظرة دونية وأنهم مجتمعات متخلفة لا ترقى للمستوى الإبداعي الذي يؤهلهم للفوز بسبب الميديا الغربية وطرحهم لتلك الفكرة. 

وتابعت “الطيري” حول من يستحق جائزة نوبل، كون الجائزة مسيسة لها اعتبارات أخرى، رغم الملابسات حول الجائزة إلا إنها تظل الحلم الأكبر لأي كاتب، لكل منا نرجسيته التي تهيئ له أنه الأفضل والأعظم والأحق بالجائزة، ولكن على أرض الواقع هناك بعض الاشترطات التي تجعلنا نقول لا يوجد من يستحق الحصول على الجائزة، رغم إبداع الكثير فى مجالهم، لكن تبقى المعضلة الأكبر هي إيصال الأدب العربي إلى الغرب ربما نجح البعض فى ذلك.

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ومنهم أمين معلوف وأدونيس الذي ترشح لأكثر من مرة، بغض النظر عن إبداع وتفرد أدونيس هو وجوده بينهم وكتبه المترجمة لعدة لغات جعلهم، ينتبهون، وكما يقولون الإغراق في المحلية هو الوسيلة للوصول للعالمية، مثل أديبنا الكبير نجيب محفوظ، وعالميا ماركيز، هناك مرشحون لنيل جائزة نوبل منهم، أهداف سويف، يوسف زيدان. 

وأوضحت الطيري لكن هل كانوا يستحقون نيل الجائزة، وهل لديهم المشروع الأدبي الذي يؤهلهم لنيلها ؟ في رأيي إن كان لهم مشاريع فهي لم تكتمل بعد، وهذا لا يمنع أبدا حقهم في أن يمارسوا نرجسيتهم في الترشح والدعوى في استحقاقهم الجائزة.

جائزة نوبل الروائية جلاء الطيري قلة الأعمال المترجمة أمين معلوف أدونيس

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