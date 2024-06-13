باسل عادل لـ “الشاهد”: لم أدع إلى 25 يناير على الرغم من مشاركتى بها

أكد الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، أنه لم يدع إلى 25 يناير على الرغم من مشاركته بها، موضحًا أنه تأكد من أن الوضع مختلف يوم 25 يناير وقلق النظام وقتها كان دليلًا على ذلك.

وقال المهندس حازم عمر، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news، عن بداية عمله في المجال السياسي: "بدأت العمل السياسي عام 2003 كعضو مؤسس في حزب الغد مع الدكتور أيمن نور وقتها، وتدرجت في الحزب بداية من أمين تنظيم، لسكرتير عام مساعد ورئيس لجنة التثقيف، كان لدي نشاط كبير في ذلك الوقت داخل الحزب".

وأضاف: "ثم بعد ذلك، شاركت في العديد من الحركات الاحتجاجية من "حركة من أجل التغيير" وكفاية، وأيضًا 9 مارس"، ثم انضممت لحزب "الوفد" وساعدت معهم في برنامج الانتخابات، ولكن لم أشارك في الانتخابات، البرنامج كان مؤسسا لبداية جديدة في الوفد".

واستطرد: "في بداية 25 يناير لم أدع إلى 25 يناير على الرغم من مشاركتي بها، ومكنتش مصدق، في ذلك الوقت كنت عضوا في حركة "كفاية" لكن مش بشارك في الفعاليات، كانت هناك موجة من الإحباط، إحنا كنا بذلنا مجهودا كبيرا جدًا خلال فترتي في حزب الغد، وأدينا وقتنا بالكامل ومحصلش تغيير، ولا نتيجة".

واستكمل: "نزلت يناير بشكل فردي ليلًا، يوم 25 بالظبط، وبدأوا يذيعوا إنهم هيرشوا مياه الساعة 12 وعلى الناس مغادرة الميدان وحضرت لغاية ما أخدنا المياه في وشنا، ولكن قبل ذلك بدأت أكلم أصحابي لما المسألة بدأت تتطور من وقفة على سلم نقابة الصحفيين وامتدت في وسط البلد للتحرير، فبدأت أشعر إن في حاجة مختلفة حتى غير مظاهرات "كفاية".