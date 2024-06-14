الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قنصل روسيا بالإسكندرية: مصر كانت دائمًا وستظل صديقًا مقربًا لموسكو

احتفالية العيد الوطني
احتفالية العيد الوطني لروسيا بالإسكندرية

أكد كارين فاسيليان، قنصل عام روسيا بالإسكندرية، على قوة العلاقة بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورت العلاقات بين البلدين وعزز ذلك التطور التعاون بين البلدين، حيث تمت عدة اتفاقيات في  مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن مصر كانت دائمًا وستظل صديقًا مقربًا لموسكو.


جاء ذلك خلال احتفال قنصلية روسيا بالإسكندرية بالعيد الوطني لروسيا، وترأس الاحتفال قنصل عام روسيا بالإسكندرية كارين فاسيليان، بحضور ممثلي السفارة الروسية بالقاهرة والقنصلية العامة والمركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية والقيادات التنفيذية في المحافظة والشخصيات العامة ورجال الأعمال.


وعبر القنصل الروسي بالإسكندرية، عن سعادة روسيا بانضمام مصر إلى مجموعة البريكس، موضحا أن موسكو وبصفتها رئيس هذه المجموعة في هذا العام تقدم المساعدة للقاهرة من أجل مشاركتها على نطاق واسع بالأنشطة المشتركة. 

 

وأضاف أن روسيا تواصل تعزيز وتعميق تعاونها مع الدول الصديقة مؤكدًا على العلاقات الاستراتيجية مع مصر الصديقة، والارتباطات المشتركة بالعديد من القضايا الإقليمية والدولية.

 

ووجه القنصل الروسي، الشكر لمصر لما قدمته من مساعدة كبيرة في إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة، وهو أمر كان في غاية الأهمية، معربًا عن حزنه بما تشهده غزه وموت الآلاف بشكل مأسوي.

 

وتحدث "فاسيليان" عن تطور العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو، والتى أثمرت عن إطلاق الرئيسين عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين عملية بناء المفاعل النووي لمحطة الضبعة النووية والتي تعد أكبر محطة نووية وأكبر موقع بناء نووي في أفريقيا وأول محطة نووية في القارة الأفريقية.

 

ومن جانبه هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية روسيا بالعيد الوطني  مؤكدا على العلاقات الطيبة بين القنصلية وكافة أطياف الشعب بمدينة الإسكندري.

 

وأشار إلى أن مصر وروسيا تربطهما علاقات تاريخية قوية بين البلدين وتعاون مشترك في الكثير من المجالات.

احتفالية العيد الوطني لروسيا بالإسكندرية
احتفالية العيد الوطني لروسيا بالإسكندرية
احتفالية العيد الوطني لروسيا بالإسكندرية
احتفالية العيد الوطني لروسيا بالإسكندرية
احتفالية العيد الوطني لروسيا بالإسكندرية
احتفالية العيد الوطني لروسيا بالإسكندرية
احتفالية العيد الوطني لروسيا بالإسكندرية
احتفالية العيد الوطني لروسيا بالإسكندرية
احتفالية العيد الوطني لروسيا بالإسكندرية
احتفالية العيد الوطني لروسيا بالإسكندرية
كارين فاسيليان قنصل عام روسيا مصر وروسيا العلاقات بين البلدين احتفالية قنصلية روسيا

مواد متعلقة

مكتبة الإسكندرية في زيارة لمدارس المحافظة ضمن مشروع "مكتبتك في مدرستك"

زراعة 33 ألف شجرة منذ انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بالإسكندرية

تنسيق الثانوية العامة 2024 في الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل فرنسا ووفدًا من وكالة المدن والأقاليم المتوسطية

مصايف الإسكندرية تستعد لاستقبال المصطافين فى عيد الأضحى

"مياه الشرب والصرف الصحي" بالإسكندرية ترفعان حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى

متطوعات فى حملة تنظيف الشواطئ: ننشر ثقافة التوعية بالحفاظ على البيئة

"العناني" يستعرض جهود مصر للنهوض بقطاع الآثار في ندوة بمكتبة الإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

عاجل.. إذاعة جيش الاحتلال: سلاح الجو هاجم مبنى فى بلدة جناتا شمالي صور بجنوب لبنان

عاجل.. دمار هائل.. استهداف إسرائيلى لمبنى فى جناتا بجنوب لبنان

عاجل.. حقيقة ارتفاع درجات الحرارة إلى 72 درجة مئوية غدًا فى يوم التروية

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 14-6-2024 فى بورصة الدواجن

النيران تلتهم 11 ألف فدان من الأراضى الإسرائيلية خلال أسبوعين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية.

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل