قنصل روسيا بالإسكندرية: مصر كانت دائمًا وستظل صديقًا مقربًا لموسكو

أكد كارين فاسيليان، قنصل عام روسيا بالإسكندرية، على قوة العلاقة بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورت العلاقات بين البلدين وعزز ذلك التطور التعاون بين البلدين، حيث تمت عدة اتفاقيات في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن مصر كانت دائمًا وستظل صديقًا مقربًا لموسكو.



جاء ذلك خلال احتفال قنصلية روسيا بالإسكندرية بالعيد الوطني لروسيا، وترأس الاحتفال قنصل عام روسيا بالإسكندرية كارين فاسيليان، بحضور ممثلي السفارة الروسية بالقاهرة والقنصلية العامة والمركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية والقيادات التنفيذية في المحافظة والشخصيات العامة ورجال الأعمال.



وعبر القنصل الروسي بالإسكندرية، عن سعادة روسيا بانضمام مصر إلى مجموعة البريكس، موضحا أن موسكو وبصفتها رئيس هذه المجموعة في هذا العام تقدم المساعدة للقاهرة من أجل مشاركتها على نطاق واسع بالأنشطة المشتركة.

وأضاف أن روسيا تواصل تعزيز وتعميق تعاونها مع الدول الصديقة مؤكدًا على العلاقات الاستراتيجية مع مصر الصديقة، والارتباطات المشتركة بالعديد من القضايا الإقليمية والدولية.

ووجه القنصل الروسي، الشكر لمصر لما قدمته من مساعدة كبيرة في إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة، وهو أمر كان في غاية الأهمية، معربًا عن حزنه بما تشهده غزه وموت الآلاف بشكل مأسوي.

وتحدث "فاسيليان" عن تطور العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو، والتى أثمرت عن إطلاق الرئيسين عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين عملية بناء المفاعل النووي لمحطة الضبعة النووية والتي تعد أكبر محطة نووية وأكبر موقع بناء نووي في أفريقيا وأول محطة نووية في القارة الأفريقية.

ومن جانبه هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية روسيا بالعيد الوطني مؤكدا على العلاقات الطيبة بين القنصلية وكافة أطياف الشعب بمدينة الإسكندري.

وأشار إلى أن مصر وروسيا تربطهما علاقات تاريخية قوية بين البلدين وتعاون مشترك في الكثير من المجالات.

احتفالية العيد الوطني لروسيا بالإسكندرية

احتفالية العيد الوطني لروسيا بالإسكندرية

احتفالية العيد الوطني لروسيا بالإسكندرية

احتفالية العيد الوطني لروسيا بالإسكندرية