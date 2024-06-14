الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكريم أبطال عمل فيلم "رفعت عينى إلى السماء" بالكنيسة الإنجيلية بالمقطم

تكريم أبطال عمل فيلم
تكريم أبطال عمل فيلم رفعت عينى إلى السماء

استضافت الكنيسة الإنجيلية بالمقطم بالتعاون مع المركز الإعلامي الإنجيلي "سات 7"، حفل تكريم لفريق بانوراما برشا، فيلم “ رفعت عيني للسماء”، الفائز بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان السينمائي، مساء اليوم  الخميس الموافق 13 يونيو 2024، وذلك الكنيسة الإنجيلية بالمقطم.

وشارك بالاحتفالية الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل صهيون رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس نادي لبيب راعي الكنيسة الإنجيلية في المقطم، وقيادات الكنيسة الإنجيلية، وسنودس النيل الإنجيلي، ورجال الدين الاسلامي، كما يشارك بالاحتفالية أيضا كبار الفنانين والمخرجين ورجال الفكر والثقافة والإعلام.

وقام أبطال فيلم “رفعت عيني للسماء” بغناء أغنية الفيلم الشهيرة والتي جاءت بعنوان “إحنا حبة صبايا” 

وأشاد مسئولي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم بالفيلم الذي وصل للعالمية، كأول فيلم مصري وثائقي طويل يصل لهذه الجائزة خلال الوقت الراهن.

وشارك الفيلم المصري «رفعت عيني للسماء» بمسابقة «أسبوع النقاد» خلال الدورة 77 لـ«مهرجان كان» السينمائي  خلال شهر مايو الماضي،  ضمن 11 فيلمًا اختيرت في المسابقة، وفق ما أعلنته إدارة المهرجان، الاثنين، من بينها الفيلم المغربي «عبر البحر» للمخرج سعيد حميش.

وتوازي مسابقة «أسبوع النقاد» المسابقة الرسمية غير أنها تولي اهتمامها باكتشاف المواهب الجديدة، ويضم البرنامج أفلامًا لمخرجين في تجاربهم الأولى أو الثانية.

وينتمي فيلم «رفعت عيني للسماء» لفئة الأفلام الوثائقية الطويلة، وهو من إخراج الزوجين ندى رياض وأيمن الأمير، وحصل الفيلم على دعم صندوق «مهرجان البحر الأحمر»، وهو إنتاج كل من مصر، والسعودية، وقطر، وفرنسا، والدنمارك.

وتجمع مخرجة الفيلم ندى رياض بين التمثيل والإخراج، وكانت قد شاركت ممثلة في فيلم «أوضة الفيران»، في حين يعمل أيمن الأمير مخرجًا ومنتجًا ومستشارًا في كتابة السيناريو، ويعمل أيضًا في تطوير مشاريع الأفلام مع «تورينو لاب»، و«ورشات أطلس» في «مهرجان مراكش»، وأخرج أعمالًا عدّةً، من بينها فيلم «منديل الحلو» 2007، واشترك الزوجان في إخراج فيلم «نهايات سعيدة» عام 2016.

الكنيسة الانجيلية المركز الاعلامي سات 7 كان السينمائي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم

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