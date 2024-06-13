عصام زكريا: المهرجانات السينمائية تضاعفت السنوات الماضية رغم ظهور الوسائط

قال الناقد السينمائي عصام زكريا، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن مهرجان القاهرة بمثابة عيد سنوي هام بالنسبة له بصورة كبيرة.

المهرجانات السينمائية

وأكد الناقد السينمائي عصام زكريا، خلال لقائه ببرنامج " أطياف" مع الإعلامية صفاء النجار، المذاع عبر فضائية " الحياة": "كنت أوفر له حتى أستطيع مشاهدة أكبر قدر من الأفلام العالمية التي كان يستحيل مشاهدتها".

وأضاف في حديثه، أن عدد المهرجانات السينمائية في العالم تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بالرغم من كثرة ظهور المنصات، وهذا يعني أن المنصات الجديدة لا يمكن أن تلغي الفكرة القديمة.

“أطياف”

والجدير بالذكر أن برنامج “أطياف” يتابع كل ما يدور في الحركة الثقافية المصرية والعربية والعالمية، ويسعى إلى تسليط الضوء على أهم الفعاليات الثقافية داخل وخارج مصر، والتعريف بأحدث ما تنتجه المطابع ودور النشر محليا ودوليا، وتقديم وجبة ثقافية شيقة للجمهور المتخصص والعام، ويتضمن البرنامج العديد من الفقرات التي ستهتم بعالم الكتب والاحتفاء بأبرز المبدعين والتجارب الجديدة، فضلًا عن مناقشة العديد من القضايا التي تخص الثقافة والفنون بمختلف ألوانها كالمسرح والسينما والموسيقى والفن التشكيلي.