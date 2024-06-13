رئيس كتلة الحوار: الرئيس السيسي واجه العديد من المشكلات المتراكمة والمزمنة

قال الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، نبذل جهد مخلص في كتلة الحوار لإلقاء الضوء على الأزمات.

وأضاف الدكتور باسل عادل خلال لقاءه ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة صدى البلد، أننا نخطط لتحويل كتلة الحوار إلى حزب سياسي، معقبًا: “نسعى أن يكون كتلة الحوار رقم فارق في السياسة المصرية”.



وأوضح أننا نعيش مرحلة سياسية صعبة في ظل اجراءات الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أننا في حاجة إلى انتهاج سياسة عبدالناصر في مجال الصناعة.



وتابع: "الناس تعاني معاناة كبيرة، ويجب علينا أن نشعر بآلام الناس ومعاناتهم ونتفاعل مع مسألة الإصلاح الاقتصادي، نحن في حاجة إلى إعادة تخطيط الإصلاح الاقتصادي".



وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي واجه العديد من المشكلات المتراكمة والمزمنة.

