البرازيل تبحث عن مثيرى الشغب بعد فرارهم إلى الأرجنتين

كشفت وسائل اعلام محلية، اليوم الخميس، أن البرازيل طلبت من الأرجنتين معلومات عن العشرات من أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذين لجأوا إلى الدولة المجاورة لتجنب العواقب القانونية لأعمال الشغب التي شهدتها برازيليا العام الماضي كجزء من محاولة انقلاب مزعومة.

قال مسئولو الشرطة البرازيلية إن الطلب كان مقدمة لطلبات تسليم محتملة.

اقتحام آلاف المتظاهرين الكونجرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي.. القصة الكاملة

وفي 8 يناير 2023، عد أسبوعا من تولي الرئيس اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا منصبه، اقتحم آلاف المتظاهرين الكونجرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في هياج توقع البعض أنه سيخلق فوضى تبرر انقلابًا عسكريًا لإلغاء انتخاب لولا.

ويعتقد مسئولو الشرطة الفيدرالية البرازيلية أن ما بين 50 إلى 100 من أنصار بولسونارو المتهمين بالتخريب والتمرد لدورهم في أعمال الشغب قد فروا إلى الأرجنتين بعد أن تولى اليميني خافيير مايلي منصبه في ديسمبر.

وقال مسؤولو الشرطة إن البرازيل طلبت من الشرطة الأرجنتينية تحديد مكان وجودهم ووضعهم في البلاد قبل أن تقرر طلب تسليمهم.

وفرض على الهاربين قيودا على الحركة بأمر من المحكمة، وكان بعضهم يرتدي علامات إلكترونية على الكاحل، حيث "تعاون الشرطة سيحدد عددهم.

وقال المدير العام للشرطة الفيدرالية أندريه رودريجيز للصحفيين: "بناء على المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن، نقدر أن ما بين 50 إلى 100 منهم موجودون في الأرجنتين".

وبدأت الشرطة الفيدرالية البرازيلية التحقيق في القضية بعد أن زار المشرعون اليمينيون، بمن فيهم إدواردو نجل بولسونارو، بوينس آيرس الشهر الماضي ودعوا الحكومة الأرجنتينية علنًا إلى معاملة الهاربين باعتبارهم "منفيين سياسيين".

وقال نائب الرئيس السابق لبولسونارو، السيناتور هاميلتون موراو، على وسائل التواصل الاجتماعي، إنهم غادروا إلى الأرجنتين لأنهم لا يعتقدون أنهم سيحصلون على محاكمة عادلة في البرازيل.

وقالت الشرطة البرازيلية إنها تعتقد أن معظم أنصار بولسونارو المفقودين طلبوا اللجوء السياسي.

وقالت اللجنة الوطنية للاجئين في الأرجنتين إنها لا تعلق على طلبات اللجوء.

وقال المحلل السياسي أندريه سيزار إن مجموعة أنصار بولسونارو الذين وجدوا ملاذاً سهلاً للأرجنتين المجاورة ربما يراهنون على تغير المناخ السياسي في عهد مايلي للحصول على اللجوء.

وقال سيزار، الشريك في شركة Hold Legislative Advisors: "نظراً للتباعد الأولي بين حكومتي مايلي ولولا، لن أتفاجأ بأن مايلي ستضع على الأقل عقبات أمام تسليمهما".