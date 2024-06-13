الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية العيد الوطني لروسيا

محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية باحتفالية العيد الوطني لروسيا

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، احتفالية العيد الوطني لروسيا، التي نظمتها القنصلية الروسية بالإسكندرية، بحضور قنصل عام روسيا كارين فاسيليان، وأرسيني ماتيوشينكو مدير البيت الروسي بالإسكندرية، وعدد من قناصل الدول، ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات بالمحافظة.

وأكد الشريف، على عمق العلاقات المصرية الروسية، الممتدة منذ أكثر من 200عام، في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الإسكندرية وروسيا، ممتدة أيضًا منذ سنوات طويلة والإسكندرية ترحب دائمًا بالتعاون مع روسيا. 

وهنأ المحافظ، القنصل الروسي بالإسكندرية وكافة الجالية بالعيد الوطني لروسيا، مؤكدا على العلاقات الطيبة بين القنصلية وكافة أطياف الشعب بمدينة الإسكندرية، حيث يجتمع في العيد الوطني اليوم الكثير من أبناء الثغر للأحتفال مع روسيا بالعيد الوطني.

وأشار المحافظ، إلى أن مصر وروسيا تربطهما علاقات تاريخية قوية بين البلدين وتعاون مشترك في الكثير من المجالات ليس في اتفاقية البريكس فقط، ولكن هناك وتعاون مشترك ووثيق في ظل القيادة الحكيمة للبلدين.

وأوضح المحافظ، أنه خلال العام الماضى وضع تمثال رائع للأديب شولوخوف في أحد ميادين الإسكندرية، لافتًا أنه سيكون هناك زيارة لروسيا لوضع تمثال الفنان السكندري سيد درويش في إحدى ميادينها.

وشهدت احتفالية العيد الوطني لروسيا عروض فنية من غناء وعزف وعروض استعراضية روسية.


وكان قد نظم البيت الروسي بالإسكندرية، معرضا فنيا بعنوان "هيا بنا نرسم روسيا" اشترك فيه 50 طفلًا مصريًا بلوحات تنوعت ما بين لوحات مرسومة بالقلم الرصاص والفلومستر والفحم والألوان المائية.

وافتتح المعرض أرسيني ماتيوشينكو مدير البيت الروسي بالإسكندرية، بمناسبة العيد الوطني لدولة روسيا، مشيرًا إلى أن الأطفال المشاركين في المعرض من سن 6 سنوات إلي 18 سنة، وقاموا برسم أهم المعالم السياحية في روسيا والمناظر الطبيعية والمساجد ومبنى الكرملين، والبيوت الروسية،

وأكد مدير البيت الروسي، أهمية إقامة مثل تلك المعارض والفاعليات المشتركة الفنية والثقافية التي تعزز من قوة العلاقات المصرية الروسية والتي تقوي عبر تاريخ مشترك طويل بين الدولتين، كذلك لها دور في تعريف الشباب المصري الثقافة الروسية.

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