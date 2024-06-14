طريقة عمل الكوارع فى أسرع وقت ممكن قبل العيد

تُعتبر الكوارع واحدة من الأطباق التقليدية الشهيرة في المطبخ العربي، خصوصًا في مصر، وهي تُحضّر باستخدام أرجل الأبقار أو الأغنام، وتتميز بطعمها الغني واللذيذ وفوائدها الصحية العديدة.

طريقة عمل الكوارع فى اسرع وقت ممكن قبل العيد

المكونات

1. كوارع (أرجل بقر أو خروف) – حوالي 2 كجم.

2. 2 بصل كبير، مقطع إلى أرباع.

3. 4 فصوص ثوم، مهروس.

4. 2 ورق غار (ورق لورا).

5. 1 ملعقة صغيرة حبوب فلفل أسود.

6. 2 عود قرفة.

7. 5 حبات هيل (حبهان).

8. 2 ملعقة كبيرة ملح.

9. 1 ملعقة صغيرة كمون.

10. عصير 2 ليمون.

11. ماء (للسلق).

طريقة التحضير:

التنظيف:

1 - يجب تنظيف الكوارع جيدًا قبل الطهي. اغسل الكوارع بالماء البارد عدة مرات.

2 - يمكن استخدام فرشاة للمساعدة في إزالة الشوائب، يمكنك أيضًا نقع الكوارع في ماء وملح لمدة 30 دقيقة، ثم شطفها جيدًا.

السلق:

- في قدر كبير، ضع كمية من الماء كافية لتغطية الكوارع. ضع الكوارع في القدر واتركها تغلي لمدة 5 دقائق.

- بعد ذلك، تخلص من الماء واشطف الكوارع بالماء البارد. هذه الخطوة تساعد في إزالة الرائحة والزفرة.

الطهي:

- املأ القدر بالماء النظيف وأضف الكوارع مرة أخرى.

- أضف البصل، الثوم، ورق الغار، حبوب الفلفل الأسود، القرفة، الهيل، والملح.

- اترك الخليط يغلي على نار متوسطة لمدة 5 دقائق، ثم خفض الحرارة واتركه ينضج على نار هادئة لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات، أو حتى تصبح الكوارع طرية.

إضافة التوابل:

- بعد التأكد من نضوج الكوارع، أضف الكمون وعصير الليمون.

- اترك الخليط على النار لمدة 15 دقيقة إضافية ليتشرب النكهات.

التقديم:

- قدم الكوارع ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز العربي. يمكن تزيين الطبق بالبقدونس المفروم والليمون.

فوائد الكوارع:

تحتوي الكوارع على نسبة عالية من الجيلاتين والكولاجين، مما يساعد في تحسين صحة المفاصل والجلد. كما أنها غنية بالبروتينات والمعادن الأساسية التي تعزز مناعة الجسم وتحسن عملية الهضم.

تعتبر الكوارع من الأطباق التقليدية التي تحمل نكهة الماضي وتربط الأجيال بالتقاليد العريقة. جرب تحضيرها واستمتع بمذاقها الفريد وفوائدها الصحية.