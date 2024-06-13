نورهان الشيخ: محاولة التضييق من الغرب على روسيا ستؤثر على باقى دول العالم

قالت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية، إن العقوبات ليست بجديدة على روسيا، فهناك عقوبات مفروضة على موسكو منذ زمن الاتحاد السوفيتي ولم يتم رفعه حتى اللحظة، ولكن تضييق الخناق على دول بدعوة أنها تتعامل أو تتعاون مع روسيا هو الأمر الجديد، مشيرةً إلى أنه في العادة كان يتم فرض عقوبات على دول مثل كوبا أو إيران أو حتى كوريا الشمالية مباشرة.

وأضافت الشيخ، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فرض عقوبات على أشخاص أو على شركات في دول أخرى لتضييق الخناق هذا الحقيقة أمر فيه قدر كبير من المبالغة والتجاوز من وجهة للغرب، لأن هذه العقوبات تظل عقوبات فردية وأحادية الجانب ليست تحت أي مظلة أممية من جانب الأمم المتحدة، وبالتالي هي لا تحظى بشرعية كاملة.

وأوضحت أنه من المفترض أن يكون هناك توافق دولي أن تفرض هذه العقوبات تحت مظلة الأمم المتحدة، ولكن التاريخ الأمريكي عموما مليء بسلسلة كبيرة من العقوبات أحادية الجانب، مؤكدةً أن المخاطرة هنا أن هذه العقوبات لا توجع روسيا فقط ولكن توجع العالم أجمع لأن روسيا ليست دولة عادية ليست كوبا أو حتى إيران أو حتى كوريا الشمالية بل هي دولة محورية جدًا في سلاسل الإمداد والتوريد للحبوب بأنواعها المختلفة للطاقة أيضًا بأبعادها المختلفة سواء كان نفطا أو غاز أو غيرها، وبالتالي فكرة محاولة التضييق على روسيا ستؤثر بشكل تلقائي وسيبقى ليها ردود.

