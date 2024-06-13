الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مودرن فيوتشر يحوّل تأخره أمام الجونة إلى انتصار بثلاثية

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

تمكن فريق مودرن فيوتشر من تحويل تأخره بهدف إلى انتصار على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري  المصري الممتاز.

تقدم فريق الجونة في الدقيقة 18 عن طريق رضا عبد السلام من تسديدة قوية على يسار الحارس قبل أن يدرك مودرن فيوتشر التعادل في الدقيقة 22 عن طريق الكاميروني أرنولد إيبا تشيبينا.

واستطاع جوزيف جوناثان أن يسجل الهدف الثاني لصالح مودرن فيوتشر في الدقيقة 63 من تصويبة قوية في الزاوية الضيقة.

وتمكن حاجي باري من تسجيل الهدف الثالث لصالح مودرن فيوتشر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر المباراة.

وارتفع رصيد مودرن فيوتشر عند 35 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب بالدوري المصري بعد الانتصار في 8 مباريات والتعادل في 11 واجهة وخسارة 5 لقاءات.

وتوقف رصيد الجونة عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب  الدوري بعد أن فاز في 7 مباريات وخسر في 9 مواجهات وتعادل  في مثلها.

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