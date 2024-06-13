برلمانى: يجب أن يكون هناك رقابة مضاعفة للأسواق خصوصًا فى أيام العيد

أكد النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ضرورة تشديد الرقابة على الأسعار خلال موسم عيد الأضحى، قائلا: "يجب في هذه الفترة من التضخم تكون المراقبة مضاعفة وفي العيد تزيد المبالغات في الأسعار والرقابة يجب تكون شديدة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، على قناة on، أنه يجب تشديد الرقابة على المنتجات التي تدخل كل بيت في الأعياد، مرددا: "وصلت كثير من الشكاوي من الانتقال بوسائل المواصلات للمواطنين الذين يسافرون لبلدانهم خلال الإجازة، حيث المبالغة في الأسعار مقارنة بالعيد الماضي".

وطالب بتوجيه الوزراء والمحافظين المختصين بالرقابة على الأسواق ووسائل النقل وأسعارها والاستعدادات الموجودة في المستشفيات والقطاع الصحي وإنهاء حالة الصمت من الحكومة في تصريحات وتوعية للمواطنين.



