الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعاون جديد بين اللجنة البارالمبية واتحاد الكرة لتأهيل المدربين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، اليوم الخميس، وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، لبحث سُبل التعاون بين اللجنة البارالمبية والاتحاد المصري لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

حضر الجلسة عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، وعمرو الصادق المدير التنفيذي، وشيماء سعود مدير المسئولية المجتمعية.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن الجلسة كانت مثمرة للغاية، وشهدت الحديث عن التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها الاتفاق على التعاون المشترك لتأهيل المدربين العاملين في مجال كرة القدم من الأبطال البارالمبيين الراغبين في العمل بتدريب كرة القدم للساق الواحدة.

وأضاف أن التعاون سيشمل الاستعانة بعدد من الحكام بترشيح من الاتحاد المصري لكرة القدم، إضافة إلى الاستعانة بنظام المسابقات لتطبيقه في مسابقات كرة القدم للساق الواحدة، وكذلك عمل معايشات لأبنائنا البارالمبيين للتعرف على كيفية عمل المسابقات وطرق التدريب.

وأشار رئيس اللجنة البارالمبية إلى أن التعاون أيضًا سيشمل ترتيب زيارات لنجوم كرة القدم السابقين والحاليين لمعسكرات المنتخبات الوطنية البارالمبية لتحفيز الأبطال قبل المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وأكد مصطفى أن الجلسة شهدت مناقشة مبدئية لعمل بروتوكول تعاون بين اللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم، سيتم الاتفاق على بنوده خلال الأيام المقبلة.

من جانبه أشاد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بالإنجازات التي يحققها أبطال مصر البارالمبيين في مختلف الرياضات ومن بينها تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم لكرة القدم للساق الواحدة لأول مرة في التاريخ، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا كبيرًا بين الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة البارالمبية المصرية.

 

مصر على رأس المجموعة الثانية بمنافسات كرة الهدف في بارالمبياد باريس 2024

فيما أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024 عن مجموعات المنتخبات المشاركة في منافسات كرة الهدف، في الحدث الذي يقام في الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر من العام الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم رفقته منتخبات: الصين وأوكرانيا واليابان.

ويستعد منتخب كرة الهدف حاليًا للمشاركة في بطولة الصين الودية لكرة الهدف للمكفوفين وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في باريس 2024.

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