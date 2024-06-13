الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بايدن: أكبر سبب لتأخر تنفيذ خطة وقف النار بغزة هو رفض حماس التوقيع عليها

بايدن
بايدن

قال الرئيس الامريكي جو بايدن، اليوم الخميس، ان أكبر سبب لتأخر تنفيذ خطة وقف النار بغزة هو رفض حماس التوقيع عليها.
واضاف بايدن، سألتزم بالأحكام التي ستصدر تجاه "هانتر" ولن أعفو عنه.

العمق الروسي 

 

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وأشار بايدن أنه لم نغير موقفنا بشأن السماح باستخدام أسلحتنا في العمق الروسي، ولن نتراجع عن دعم أوكرانيا.

وتابع: “سنحاسب روسيا على الأفعال التي اقترفتها في أوكرانيا، وسنمنح جزءا من الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه على حماس تكثيف جهودها لقبول مقترح الهدنة، حسبما أفادت وكالة رويترز في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعربت الولايات المتحدة عن تصميمها على العمل مع كل من مصر وقطر لسد "الفجوات النهائية" في خطة وقف إطلاق النار المقترحة في غزة بعد أن طلبت حماس بعض التعديلات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: “ستعمل الولايات المتحدة ومصر وقطر على ضمان استمرار المفاوضات – جميع الاتفاقات – جميع الاتفاقات – حتى يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات والتمكن من بدء المرحلة الثانية”.

وأكد في وقت سابق أن حماس اقترحت “العديد من التغييرات”، بعضها غير قابل للتنفيذ، في حين نفى مسئول حماس أسامة حمدان أن تكون الحركة قد أضافت أي أفكار جديدة إلى الاقتراح الأمريكي.

وأرسلت حماس يوم الثلاثاء ردها بشأن الاقتراح الذي قدمه الرئيس جو بايدن في 31 مايو بشأن تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وكانت قد اقترحت حماس العديد من التغيرات بعضها غير قابل للتنفيذ، في حين نفى مسئول حماس أسامة حمدان أن تكون الحركة قد أضافت أي أفكار جديدة إلى الاقتراح الأمريكي، وفق شبكة سي إن إن الأمريكية.

بايدن غزة حماس العمق الروسي أوكرانيا إسرائيل

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