وكيل "صحة مطروح" يتابع سير العمل بمستشفى الضبعة المركزي (صور)

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، مرورًا على مستشفى الضبعة المركزي للاطمئنان على سير العمل وانتظامه، والوقوف على مدى جاهزية المستشفى في تقديم الخدمات الطبية لمواطني مدينة الضبعة والمترددين عليها.

_انضباط فريق العمل

وتفقد سالم، أقسام الجراحة والعناية بالمستشفى، والاستقبال والطوارئ للاطمئنان على سير العمل وانتظامه والوقوف على مدى انضباط فريق العمل من اﻷطباء والتمريض والفنيين والتأكد من توافر اﻷدوية والمستلزمات واﻷكسجين الطبى وتوافر فصائل الدم والبلازما وخاصة خلال فترة الاجازات والاعياد حيث اطلع على دفاتر الحضور والانصراف والسجلات الخاصة بالنوبتجيات، مشددا على جميع العاملين بالمستشفى ضرورة الانتظام في العمل.

_مراجعة السياسات

وخلال المرور تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم ومشتقاته والأمصال والتحقق من سير العمل دون عوائق داخل وحدات الكلى والاطمئنان على كفاءة الأجهزة والتواصل والتحدث مع المرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة والوقوف على المشكلات والمتطلبات ومقترح الحلول وجرى مراجعة بعض السياسات مع الطاقم الطبي والإداري بهدف تذليل أي عقبات مما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وبما يلبى احتياجاتهم وتطلعاتهم وكذلك تم الاطلاع على سجلات المرضى والوقوف على مدى الالتزام بالتسجيل السليم والمستمر للحالات المرضية وتطوراتها من خلال الفريق الطبي.

_تقديم الخدمات الطبية

ووجه وكيل وزارة الصحة، مشرف الشركة المسؤولة عن النظافة بسرعة نظافة المستشفي واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الشركة مشيدا بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية على رأس العمل بالعناية المركزة وحثهم على تسخير كافة الجهود والإمكانيات الطبية لتقديم خدمات طبية مناسبة لكافة المرضى، مشددا على توفير كل سبل الراحة لجميع المترددين على المستشفى.

وأشار سالم، إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة سبل الدعم والمساعدة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية وفقا للتوجيهات المستمرة للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح لخدمة جميع المرضى على الوجه اللائق.

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