الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زيلينسكى: اتفاقنا الأمنى مع الولايات المتحدة سيدعم قطاع صناعة الأسلحة الأوكرانى

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، إن كييف وقعت أقوى اتفاق أمني مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ استقلال أوكرانيا.


وأضاف زيلينسكي، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة سيدعم قطاع صناعة الأسلحة الأوكراني، كما أنه يتضمن عقوبات على روسيا ويحملها مسؤولية الحرب التي تشنها ضد أوكرانيا.


وتابع: "اتفاقنا مع الولايات المتحدة مدته 10 سنوات ويضمن تعزيز أمننا وقواتنا ويعمل على ضمان السلام، كما يتضمن حصولنا على طائرات F-16 وأنظمة جديدة من باتريوت فضلا عن أسلحة حديثة ومتطورة".


وأكد الرئيس الأوكراني على أهمية الاتفاق الأمني بين أوكرانيا والولايات المتحدة في مجال الاستخبارات.

 

القاهرة الإخبارية كييف اتفاق أمني الولايات المتحدة أوكرانيا روسيا عقوبات

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