الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بايدن: سنحاسب روسيا على الأفعال التى اقترفتها فى أوكرانيا

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن لن تتراجع عن دعم أوكرانيا، وسنمد كييف بالذخائر وسندرب قواتها.

وأضاف بايدن، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا سنحاسب روسيا على الأفعال التي اقترفتها في أوكرانيا، وسنمنح جزءا من الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا.

وأوضح بايدن أن هدف الاتفاقية التي وقعتها مع زيلنسكي تعزيز قدرات أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وردع أي هجوم.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى أوكرانيا.

القاهرة الإخبارية زيلينسكي واشنطن أوكرانيا بايدن الأصول الروسية

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