هل قامت ايران بتركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي؟ .. تقرير سري يكشف الكواليس

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، كواليس تسريع إيران لتركيب مجموعتين إضافيتين من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في موقع فوردو التابع لها.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال دبلوماسيون إن إيران كانت ترد على قرار مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي ضدها من خلال توسيع قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقعين للتخصيب تحت الأرض في فوردو ونطنز، لكن التصعيد ليس بالحجم الذي كان يخشاه الكثيرون. حسبما أفادت رويترز يوم الأربعاء.

تقرير سري بتركيب ثماني مجموعات

وبحسب تقرير سري أرسلته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء يوم الخميس، "أبلغت إيران الوكالة يومي 9 و10 يونيو بأنها ستقوم بتركيب ثماني مجموعات، تحتوي كل منها على 174 جهاز طرد مركزي من طراز IR-6، على مدى الثلاث إلى الأربع المقبلة"، أسابيع في الوحدة الأولى من محطة فوردو لتخصيب الوقود."

وأضاف التقرير: "في حين أن إيران خططت منذ فترة طويلة لتركيب ثماني مجموعات متتالية من أجهزة الطرد المركزي في الوحدة 1 في فوردو، فقد قامت فقط بإعداد البنية التحتية اللازمة للسلاسل التعاقبية بدلاً من تركيب الآلات نفسها، وقبل هذه السلاسل الجديدة، كان لدى فوردو ثماني مجموعات عاملة إجمالاً".

وفي مصنع التخصيب الموجود تحت الأرض في نطنز، وضعت إيران خطة لتركيب عدد غير محدد من أجهزة الطرد المركزي الإضافية، وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستنشئ 18 سلسلة من أجهزة IR-2m المتقدمة.

وقال التقرير: "لم تقدم إيران أي معلومات بشأن موعد حدوث هذا النشاط".

قال التقرير: "في 11 يونيو 2024، تحققت الوكالة في محطة فوردو لإثراء الوقود من أن إيران أكملت تركيب أجهزة الطرد المركزي IR-6 في سلسلتين في الوحدة 1.

وكان تركيب أجهزة الطرد المركزي IR-6 في أربع سلاسل تعاقبية إضافية مستمراً"، في إشارة إلى إحدى السلاسل التعاقبية. أحد نماذج أجهزة الطرد المركزي الأكثر تطوراً في إيران.

وبينما خططت إيران منذ فترة طويلة لتركيب ثماني مجموعات من أجهزة الطرد المركزي في الوحدة الأولى في فوردو، فقد قامت فقط بإعداد "البنية التحتية اللازمة" للسلاسل بدلاً من تركيب الأجهزة نفسها. قبل هذه الشلالات الجديدة، كان لدى فوردو ثمانية سلاسل عاملة في المجموع.

