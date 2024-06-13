الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إقبال لافت على معرض زهور الربيع بالدقى

معرض الزهور
معرض الزهور

رصد برنامج "الحياة اليوم" الإقبال على معرض زهور الربيع بالدقي، حيث التقى الإعلامي محمد مصطفى شردي بمسئول أحد أجنحة المعرض.

معرض الزهور

وقالت إحدى الزائرات، إنها أعجبت بزرعة تسمى "السجادة" وتتميز بألوانها المتعددة، معبرة: "معرض الزهور مليء بالمناظر الطبيعية الجذابة".

وأكدت: "أنا اخترت زرعة تنمو تحت الظل، ولا يجب وضعها مباشرة تحت أشعة الشمس، وهي معلومات حصلت عليها من داخل المعرض".

إقبال الزوار على معرض الزهور 

والتقى شردي، المهندس شبل مرسي، أحد المسئولين عن أحد أكبر الأجنحة المشاركة بمعرض الزهور بالدقي، وبدوره قال إن مصر تصدر نباتات الزينة بشكل متواصل وبتزايد مستمر، لافتا إلى أن المعرض يشهد شتلات للفاكهة الاستوائية، وهناك استثمار كبير في هذا المجال في مصر.

وتابع: "المعرض به نباتات لكل فئات الشعب المصري، حيث تتفاوت الأسعار بشكل كبير، وكل شيء موجود من نباتات للزينة والمثمرة".

الحياة اليوم معرض الزهور الحياة محمد شردي

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