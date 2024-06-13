الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد الجوية: مصر تتعرض لموجات حرارة مرتفعة بشكل متتال

الدكتور محمود شاهين
الدكتور محمود شاهين

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والانذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض خلال هذه الفترة إلى موجات متتالية من ارتفاعات درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية. 

وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة صدى البلد: "نعتاد في مثل هذا التوقيت من العام أن نسجل أعلى درجة حرارة على مدار العام، وهي خلال الفترة من النصف الأول لشهر يونيو، حتى وصولنا إلى 21 يونيه الذي يعتبر بداية فصل الصيف جغرافيًا وفلكيًا.

وأوضح أنه خلال هذه الفترة عندما كنا نسجل أعلى درجة حرارة، كانت مصحوبة بموجة شديدة الحرارة لا تتعدى الثلاثة أيام أو الأربعة أيام أو الخمسة أيام على الأكثر، لكن في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها مصر وباقي دول العالم، بدأنا نرصد موجات عنيفة من الطقس الجامح والظواهر الجوية القاسية في كل فصول السنة سواء في فصل الشتاء أو في فصل الصيف أو في الفصول الانتقالية مثل الربيع والخريف. 

الأرصاد محمود شاهين الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة هيئة الارصاد

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