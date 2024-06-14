يمنع التقصف ويساعد على النمو.. فوائد زيت جنين القمح للشعر

فوائد زيت جنين القمح للشعر، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

فوائد زيت جنين القمح للشعر

أفادت العديد من الأبحاث العلمية التى تهتم بجمال المرأة والشعر بأهمية زيت جنين القمح للشعر وتحدثت عن فوائده للعناية بالشعر، وهي كالتالي:

1- يعزز نمو الشعر

أوضحت عدد من الأبحاث العلمية، أن استخدام زيت جنين القمح على جذور الشعر هو حلّ رائع للتحكّم في تساقطه وتعزيز نموه، وذلك لأنّه يحتوي على تركيز مرتفع من فيتامين ب الضروري لتحفيز النمو وتكوين الأنسجة.

كما أن البروتينات الموجودة في زيت جنين القمح حيويّة لتقوية البصيلات وخيوط الشعر، فتمنع تكسّره وجفافه.

وأشارت تلك التقارير إلى أن محتوى الزيت من الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين "هـ" ينظّم إنتاج زيوت فروة الرأس التي تشكّل حماية طبيعية لجذور الشعر.

2- يقي من جفاف الشعر

وأوضحت العديد من الدراسات، أن زيت جنين القمح يحتوي على بعض الدهون الطبيعية، مثل: حمض اللينوليك وحمض البالميك، وهي دهون يسهل على فروة رأسك امتصاصها فتبقى أكثر رطوبة وتقي من الجفاف.

كما أوضحت هذه الدراسات، أن مضادات الأكسدة الموجودة في زيت جنين القمح فتقي من الضرر التأكسدي في فروة الرأس وتقلل من اختلال درجات الحموضة التي قد تسبب الجفاف.

ومن فوائد زيت جنين القمح للشعر أيضًا احتواؤه على مجموعة من الفيتامينات، مثل: فيتامين أ، وفيتامين د، وفيتامين هـ والتي تساهم جميعها في المحافظة على الشعر لامعًا ورطبًا.

3- يساعد على زيادة نعومة الشعر

وأضافت تلك الدراسات أن زيت جنين القمح هو معزّز لنعومة الشعر بدل استخدام المنعّم الكيماوي فهو صحّي وأرخص.

يساعد الزيت على المحافظة على انسيابية الشعر ولمعانه، فيجنّبك تعقيد الشعر بعد الاستحمام على وجه الخصوص.

4- يفيد الشعر المجعّد

تساعد كمية صغيرة جدًا من زيت جنين القمح على تقليل تأثير الكهرباء الساكنة التي تعمل على بعثرة الشعر المجعد خصوصًا.

بفضل تركيبته يعمل على ترطيب وزيادة تماسك الشعر، بالتالي تظهر تموّجاته بشكل أكثر تناسق، بالإضافة إلى كون هذا الزيت لا يؤثّر على إنتاج الزيت الطبيعي للشعر.

5- يساعد في حماية فروة الرأس

وأوضحت تلك الدراسات إلى أن كلًا من البروتينات، وفيتامين هـ، والأحماض الدهنية الأساسية عناصر موجودة بزيت جنين القمح وتشكّل مواد غذائية أساسيّة لفروة الرأس.

تعمل العناصر المذكورة أيضًا على تنظيم مستوى الحموضة في فروة الرأس ما يساعد في إزالة والتخلّص من خلايا الجلد الميّتة المتراكمة عليها، لذا فإنّ استخدام الزيت مع التدليك يحفّز تغذية الفروة.

ومن فوائد زيت جنين القمح للشعر أنه يمتلك تأثير مضاد للبكتيريا والفطريات فهو يمنع ظهور قشرة الرأس والأنواع الأخرى من الالتهابات البكتيرية والفطرية.

6- يساعد في التخلّص من تقصّف الشعر

وأكدت هذه الدراسات، أن زيت جنين القمح يستخدم عادة لمعالجة الشعر المتقصّف.