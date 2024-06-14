الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يمنع التقصف ويساعد على النمو.. فوائد زيت جنين القمح للشعر

زيت جنين القمح
زيت جنين القمح

فوائد زيت جنين القمح للشعر، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

فوائد زيت جنين القمح للشعر
أفادت العديد من الأبحاث العلمية التى تهتم بجمال المرأة والشعر بأهمية زيت جنين القمح للشعر وتحدثت عن فوائده للعناية بالشعر، وهي كالتالي:

1- يعزز نمو الشعر

أوضحت عدد من الأبحاث العلمية، أن استخدام زيت جنين القمح على جذور الشعر هو حلّ رائع للتحكّم في تساقطه وتعزيز نموه، وذلك لأنّه يحتوي على تركيز مرتفع من فيتامين ب الضروري لتحفيز النمو وتكوين الأنسجة.

فوائد الماء بالليمون كمشروب أساسى للطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة

كما أن البروتينات الموجودة في زيت جنين القمح حيويّة لتقوية البصيلات وخيوط الشعر، فتمنع تكسّره وجفافه.

وأشارت تلك التقارير إلى أن محتوى الزيت من الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين "هـ" ينظّم إنتاج زيوت فروة الرأس التي تشكّل حماية طبيعية لجذور الشعر.

2- يقي من جفاف الشعر

وأوضحت العديد من الدراسات، أن زيت جنين القمح يحتوي  على بعض الدهون الطبيعية، مثل: حمض اللينوليك  وحمض البالميك، وهي دهون يسهل على فروة رأسك امتصاصها فتبقى أكثر رطوبة وتقي من الجفاف.

كما أوضحت هذه الدراسات، أن مضادات الأكسدة الموجودة في زيت جنين القمح فتقي من الضرر التأكسدي في فروة الرأس وتقلل من اختلال درجات الحموضة التي قد تسبب الجفاف.

ومن فوائد زيت جنين القمح للشعر أيضًا احتواؤه على مجموعة من الفيتامينات، مثل: فيتامين أ، وفيتامين د، وفيتامين هـ والتي تساهم جميعها في المحافظة على الشعر لامعًا ورطبًا.

3- يساعد على زيادة نعومة الشعر

وأضافت تلك الدراسات أن  زيت جنين القمح هو  معزّز لنعومة الشعر بدل استخدام المنعّم الكيماوي فهو صحّي وأرخص.

يساعد الزيت على المحافظة على انسيابية الشعر ولمعانه، فيجنّبك تعقيد الشعر بعد الاستحمام على وجه الخصوص.

4- يفيد الشعر المجعّد
تساعد كمية صغيرة جدًا من زيت جنين القمح على تقليل تأثير الكهرباء الساكنة التي تعمل على بعثرة الشعر المجعد خصوصًا.

بفضل تركيبته يعمل على ترطيب وزيادة تماسك الشعر، بالتالي تظهر تموّجاته بشكل أكثر تناسق، بالإضافة إلى كون هذا الزيت لا يؤثّر على إنتاج الزيت الطبيعي للشعر.

5- يساعد في حماية فروة الرأس
وأوضحت تلك الدراسات إلى أن كلًا من البروتينات، وفيتامين هـ، والأحماض الدهنية الأساسية عناصر موجودة بزيت جنين القمح وتشكّل مواد غذائية أساسيّة لفروة الرأس.

تعمل العناصر المذكورة أيضًا على تنظيم مستوى الحموضة في فروة الرأس ما يساعد في إزالة والتخلّص من خلايا الجلد الميّتة المتراكمة عليها، لذا فإنّ استخدام الزيت مع التدليك يحفّز تغذية الفروة.

ومن فوائد زيت جنين القمح للشعر أنه يمتلك تأثير مضاد للبكتيريا والفطريات فهو يمنع ظهور قشرة الرأس والأنواع الأخرى من الالتهابات البكتيرية والفطرية.

6- يساعد في التخلّص من تقصّف الشعر

وأكدت هذه الدراسات، أن زيت جنين القمح يستخدم  عادة لمعالجة الشعر المتقصّف.

اقرأ أيضًا 

فوائد الماء بالليمون كمشروب أساسى للطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة

فوائد زيت جنين القمح للشعر

مواد متعلقة

7 فوائد مذهلة لمراقبة الطيور والطبيعة.. اعرفها

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

عاجل.. إذاعة جيش الاحتلال: سلاح الجو هاجم مبنى فى بلدة جناتا شمالي صور بجنوب لبنان

عاجل.. دمار هائل.. استهداف إسرائيلى لمبنى فى جناتا بجنوب لبنان

عاجل.. حقيقة ارتفاع درجات الحرارة إلى 72 درجة مئوية غدًا فى يوم التروية

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 14-6-2024 فى بورصة الدواجن

النيران تلتهم 11 ألف فدان من الأراضى الإسرائيلية خلال أسبوعين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية.

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل