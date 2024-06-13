الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متدربات برنامج "المرأة تقود" يناقشنّ كتاب تاريخ مصر في العصور الوسطى

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج التدريبي

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن متدربات برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" تناقشنّ كتاب "تاريخ مصر في العصور الوسطى" والذي يتحدث عن العصور الوسطى والازدهار العلمي والحضاري بها؛ كأول كتاب تتم مناقشته ضمن سلسلة من الكتب والأنشطة المُخطط لها تحت مظلة "نادي الكتاب" لتنمية الجانب الثقافي لمتدربات البرنامج.

وقامت متدربات البرنامج بعرض تحليل وتلخيص لأهم النقاط التي تعرض لها الكاتب، ورسم الشخصيات الموجودة بالكتاب والتعرف عليها، وأيضًا عرض فيديوهات توضيحية عنه.

وأتاحت الأكاديمية الوطنية للتدريب، رابطا يمكن من خلاله التعرف على البرنامج والتسجيل للدفعة الثانية
https://nta.eg/ar-wlfe.html 

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فيسبوك تاريخ مصر في العصور الوسطى نادي الكتاب الجانب الثقافي

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