من العرض الخاص لـ "عصابة الماكس".. محمد أنور: جاي أساند صحابي

أعرب الفنان محمد أنور عن سعادته وفخره بأصدقائه، خلال العرض الخاص لفيلم “عصابة الماكس” والذي يخوض بطولته الفنان احمد فهمي.

وقال “انور” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “ انا جاي احتفل مع صحابي بالفيلم ومبسوط بالعمل ومتوقع انه يكسر الدنيا”.

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.