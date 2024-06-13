الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: مزيد من الدعم الغربى لأوكرانيا وإجراءات جديدة لتحجيم قدرات روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها تقريرًا لها حمل عنوان: "مزيد من الدعم الغربي لأوكرانيا وإجراءات جديدة لتحجيم قدرات روسيا".

وأضاف تقرير القاهرة الإخبارية، أن وسائل الغرب تعددت على مدار حرب دارت لأكثر من عامين لمساندة أوكرانيا وتحجيم روسيا، فيما يبدو أنها استراتيجية ستستمر لمدى طويل.

وأوضح التقرير، أنه عبر تحرير 300 مليار يورو قيمة أرباح الفوائد على الأصول الروسية المجمدة في أوروبا للمصرف المركزي الروسي، تسعى الدول الكبرى السبع هذه المرة خلال قمة تنعقد في إيطاليا للتأكيد على مزيد من الالتزام نحو كييف وتجفيف منابع آلة روسيا الحربية.

وأشار التقرير، إلى أن إعمار أوكرانيا باستخدام أصول روسية هذا ما تأمله دول السبع حال اتفقت على مقترح أمريكي بشأن إنشاء صندوق ترحل إليه أرباح الأصول الروسية المجمدة في خطوط أولى من شأنها منح كييف ضمانة لقرض تصل قيمته لنحو 50 مليار دولار.

وتابع التقرير: “من ناحية أخرى فرضت واشنطن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تستهدف بها ضرب الطرق المتبقية أمامها للحصول على الموارد والمعدات في السوق الدولية بما في ذلك الحصول على المواد الحيوية من دول ثالثة في إجراء من شأنه تقييد قدرة روسيا على مواصلة الحرب”.

وأكد التقرير، أن الرد الروسي جاء سريعا عبر ضربة كبيرة استهدفت من خلالها مرابض الطائرات والبنية التحتية لقاعدة طيران تابعة للقوات الأوكرانية ودمرت مستودعات ذخيرة على مختلف خطوط القتال.

وأوضح أن العقوبة الاقتصادية وتحرير أرباح الأصول الروسية المجمدة تنضم إلى خطوات أكثر تعقيدا خطاه الغرب مؤخرا في موجهة روسيا وحربها الدائرة في أوكرانيا، أهمها تمكين الأخيرة من الأسلحة الغربية لاستخدامها في العمق الروسي.

 

الدعم الغربي أوكرانيا روسيا الغرب الأصول الروسية اوروبا

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