الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

أسعاف - أرشفية
أسعاف - أرشفية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرين، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل نفق سنور اتجاه المنيا بحوالي 15 كيلو بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل نفق سنور اتجاه المنيا بحوالي 15 كيلو بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف جثة شخص ويدعي “ميخائيل.ظ.م” 23 سنة، إلى مشرحة مستشفي بنى سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

المصابون وهم "رجب.ع. ض" 53 سنة، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسرى، و"شعبان.م.ع" 42 سنة، مصابا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و"كمال.ع.ض" 52 سنة، مصابا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و"ضوضرس. ص.ع" 29 سنة، مصابا باشتباه مابعد الارتجاج ونزيف داخلي، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم و“كلولس.ع.ا” 25 سنة، مصابا بنزيف بالانف، و" دنيا.م.م “30 سنة، مصابا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، و”مينا.ج.م" 34 سنة، مصابا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى قسم الإستقبال بالمستشفي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

بني سويف المنيا الصحراوي ابشرقي الإسعاف شرطة النجدة

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