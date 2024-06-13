الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصطفى بكرى: الحرب على الإرهاب كلفت الدولة 900 مليار جنيه

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك الكثير من الإنجازات الغير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمختلف المجالات. 

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد: "لو بدأنا في الحديث عن كل مشروع تم تنفيذه في مصر لن نخلص، بكفي أننا استطعنا في مجال الصحة أن نقضي على فيروس سي، وقضينا على قوائم الانتظار في المستشفيات، يكفي المطارات الجديد وتطوير المطارات القديمة، فضلا عن المشروعات في التعليم ومشروع حياة كريمة الذي يعتبر من أكبر مشروعات التنمية في العالم".

وتابع: "كل هذه مشروعات لم تنفذ ببلاش، ناهيك عن مكافحة الإرهاب الذي كلف في سيناء وحدها 900 مليار جنيه، والتنمية في سيناء الشمالية فقط كلفت الدولة 400 مليار جنيه". 

الاعلامي مصطفى بكري الإرهاب مكافحة الإرهاب الحرب على الإرهاب مشروع حياة كريمة

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