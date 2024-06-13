الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سفير فنزويلا فى القاهرة يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بعيد الأضحى

سفير فنزويلا في القاهرة
سفير فنزويلا في القاهرة ويلمر أومار بارينتوس

وجه  سفير فنزويلا في القاهرة "ويلمر أومار بارينتوس" التهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا مواصلة مصر على طريق السلام والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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تهنئة للمصريين

وقال بارينتوس في بيان تلقت “الدستور” نسخة منه اليوم الخميس: “يشرفني أن أعرب للشعب المصري الشقيق عن أخلص التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ذلك العيد الديني الذي يحتفل فيه أشقائنا المسلمين بشعار الأضحية والطاعة في أجواء مليئة بالتضامن والإحسان”.

وتابع بارينتوس: في هذه المناسبة الدينية الجليلة التي تملأ قلوب المسلمين بأسمى مشاعر الايثار والخير تنقل هذه البعثة الدبلوماسية التهاني الأخوية من الرئيس نيكولاس مادورو موروسو حكومة وشعب فنزويلا، معربة عن أمنياتها لمصر ولشعب مصر الشقيق بمواصلة السير على طريق السلام والرخاء والرفاهية العامة خلال الولاية الدستورية الجديدة التي بدأها الرئيس السيسي مؤخرا.

وأردف: ونتنهز هذه المناسبة المهمة للتأكيد من جديد على التزام فنزويلا الراسخ بتعزيز العلاقات الوطنية التي أقامها البلدان منذ أكثر من سبعة عقود، وهو ما يدفعنا لمواصلة العمل وإعطاء الأولوية لأجندة العمل الثنائي التي أحرزنا فيها تقدما لتعزيز علاقتنا الثنائية نحو آفاق جديدة من المنفعة المتبادلة.

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