وجدى زين الدين: مصر تهتم بالقضية الفلسطينية عبر مر العصور

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، إن الدولة المصرية تهتم بالقضية الفلسطينية عبر مر العصور، معبرًا: "القضية الفلسطينية من أولى الملفات التي تهم الدولة المصرية منذ أحداث 7 أكتوبر".

وقف إطلاق النار في غزة

وأكد الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه لو أن الولايات المتحدة أرادت وقف الحرب في غزة لأوقفتها، حتى أنّ مقترح جو بايدن الرئيس الأمريكي، بوقف إطلاق النار في غزة، فيه عرقلة وتعقيدات كثيرة.

عدم تصفية القضية

وتابع: "مصر تلعب دورًا كبيرًا تجاه القضية من جانبين، الأول هو عدم تصفية القضية والثاني ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة".

واستطردت: "القاهرة بذلت جهودًا حثيثة على مدار الساعة، في اجتماعات ولقاءات، ووضع مقترحات كثيرة لوقف الحرب الإسرائيلية، لكن للأسف جميعها تبوء بالفشل".