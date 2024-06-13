الفوز العاشر على التوالي.. بيراميدز يُسقط سموحة بثلاثية في الدوري

حقق فريق بيراميدز الفوز على سموحة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري.

سجل ثلاثية بيراميدز فاخري لاكاي في الدقيقة 18 ومصطفى فتحي في الدقيقة 24 وفيستون مايلي في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد بيراميدز بعد هذا الانتصار عند 56 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد سموحة عند 35 نقطة في المركز السابع.

أحداث المباراة

في الدقيقة 12 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق محمد حمدي على رأس وليد الكرتي الذي سدد كرة لم تشكل أي خطورة.

سجل لاكاي هدف بيراميدز في الدقيقة 18 بعد تمريرة من مصطفى فتحي إلى فاخري لاكاي الذي راوغ أرثر ثم الهاني سليمان وسدد كرة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وجاء الهدف الثاني بعد تمريرة طولية من وليد الكرتي إلى مصطفى فتحي الذي اخترق بشكل رائع وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لترتطم بميدو مصطفى وتسكن الشباك.

في الدقيقة 38 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق مصطفى فتحي لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 44 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق محمود عبد الحفيظ زلاكة لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن لترتد إلى مصطفى فتحي الذي سدد كرة تصدى لها الهاني سليمان.

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول، ركلة جزاء لصالح حمدي علاء لاعب سموحة بعد تدخل من وليد الكرتي.

أهدر حسام حسن مهاجم سموحة ركلة الجزاء لصالح الفريق السكندري بعد تصويبة على يمين المرمى تصدى لها الشناوي بنجاح.

في الدقيقة 52 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح سموحة عن طريق أحمد خالد لكنها ترتطم بالقائم الأيمن.

جاء الهدف الثالث في الدقيقة 68 بعد تمريرة رائعة من وليد الكارتي إلى فيستون مايلي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

تصويبة قوية من يمين منطقة الجزاء لصالح سموحة عن طريق فادي فريد تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

