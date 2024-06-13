الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الداخلية السعودية" تكشف تفاصيل عن مبادرة "طريق مكة"

مبادرة طريق مكة
مبادرة "طريق مكة"

أكد الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيي، مدير عام الجوازات بالمملكة العربية السعودية، أن مبادرة طريق مكة فريدة من نوعها في العالم ومجانية وهدية من خادم الحرمين الشريفين لضيوف بيت الله الحرام والهدف منها التيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسك الحج.

وقال خلال لقاء ببرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "سي بي سي"، إن المبادرة أطلقت في عام 2017، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 لتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج.

وتابع: "المبادرة تهدف إلى توفير خدمات نقل ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة كأحد أهداف رؤية السعودية 2030، ويشمل ذلك إنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من صالة المبادرة في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إلى هذه المقار".

من جانبه، أوضح العقيد طلال بن عبدالمحسن بم شلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، أن عدد الحجاج عبر مسار مبادرة "طريق مكة"، وصل إلى 300 ألف حاج.

مبادرة طريق مكة ريق مكة ضيوف بيت الله الحرام مناسك الحج الحج

مواد متعلقة

رئيس شركة الزمازمة السعودية: توزيع 40 مليون عبوة ماء زمزم مجانًا

الحجاج المصريون ينتقلون إلى جبل عرفات غدًا بعد صلاة الجمعة.. التفاصيل

شركة الزمازمة السعودية تكشف تاريخ ونظام سقاية الحجاج من بئر زمزم

من الأراضى المقدسة.. "مانشيت" يرصد استعدادات موسم الحج

نبوءة مو.. هل يعتزل محمد صلاح اللعب الدولى؟

البرديسى: كل التحركات الدولية تأتى امتثالًا للمقاربات المصرية تجاه القضية الفلسطينية

إلى أين تتجه الأوضاع فى ظل التصعيد الإسرائيلى على جبهة لبنان؟

الخولى لـ"الشاهد": أصبت بجلطة بالمخ يوم خطاب الشرعية لـ"مرسى"

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة ارتفاع درجات الحرارة إلى 72 درجة مئوية غدًا فى يوم التروية

أم تعثر على طفلتها جثة وشقيقها مصاب داخل مسكنهم فى الدقهلية

إجراءات من الصحة السعودية لمواجهة الإجهاد الحرارى فى الحج.. 72 درجة مئوية في بعض المواقع

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة؟

"الأسماء اكتملت".. مصطفى بكرى يفجر مفاجأة عن التشكيل الوزارى الجديد وموعد أداء اليمين

نبوءة مو.. هل يعتزل محمد صلاح اللعب الدولى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل