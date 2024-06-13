"الداخلية السعودية" تكشف تفاصيل عن مبادرة "طريق مكة"

أكد الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيي، مدير عام الجوازات بالمملكة العربية السعودية، أن مبادرة طريق مكة فريدة من نوعها في العالم ومجانية وهدية من خادم الحرمين الشريفين لضيوف بيت الله الحرام والهدف منها التيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسك الحج.

وقال خلال لقاء ببرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "سي بي سي"، إن المبادرة أطلقت في عام 2017، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 لتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج.

وتابع: "المبادرة تهدف إلى توفير خدمات نقل ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة كأحد أهداف رؤية السعودية 2030، ويشمل ذلك إنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من صالة المبادرة في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إلى هذه المقار".

من جانبه، أوضح العقيد طلال بن عبدالمحسن بم شلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، أن عدد الحجاج عبر مسار مبادرة "طريق مكة"، وصل إلى 300 ألف حاج.