الخميس 13 يونيو 2024
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أفلام عيد الأضحى| أوس أوس: سعيد بالتعاون مع أحمد فهمي في "عصابة الماكس"

الفنان محمد أسامة
الفنان محمد أسامة “أوس أوس”

حرص الفنان محمد أسامة “أوس أوس” على حضور العرض الخاص لفيلم “عصابة الماكس” الذي يشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد فهمي والمقرر طرحه بجميع دور العرض السينمائي ضمن موسم عيد الاضحى.

وقال “اوس اوس” لـ"الدستور"، إنه يجسد شخصية مختلفة خلال أحداث العمل، مؤكدا أن سعيد بالعمل مع احمد فهمي، متمنيا ان ينال العمل إعجاب الجمهور.

أبطال “عصابة الماكس” 

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

قصة فيلم “عصابة الماكس”

‎فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

 

‎ويشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هى: عصابة الماكس، ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، و اللعب مع العيال بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، وأهل الكهف بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد.

عصابة الماكس حاتم صلاح اوس اوس أحمد فهمي الماكس موسم عيد الأضحى الأكشن والكوميديا

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