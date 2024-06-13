مفتى الديار للمخالفين: الحج غير صحيح طالما لم تسمح السلطات فلا ترهقوا أنفسكم

أشاد الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، بالجهود السعودية في تيسير شعائر الحج، متحدثا عن شرعية الحج، حيث إن الهدف من التنظيم هو إيجاد مساحة من التيسير.

وحذر خلال لقاء ببرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "سي بي سي"، من مخالفة الإجراءات لأداء مناسك الحج، لافتا إلى أن هناك تعليمات ولوائح وتنظيمات كبيرة في مصر خلال موسم الحج تحتاج أن يكون الإنسان على بينة وبصيرة من هذه التنظيمات حتى يأتي إلى المملكة السعودية بتصريح وإجراءات سليمة.

وأوضح أن عنصر التنظيم والإجراءات المتبعة، أصبحت تندرج تحت شروط الاستطاعة بمفهومها المتطور، مشيرا إلى أن التأشيرة أصبحت عنصرا من عناصر الاستطاعة وإذا لم تتوفر فالمسلم غير مطالب بالأداء.

ووجه شوقي علام رسالة للذين يأتون لأداء مناسك الحج بطرق مخالفة، قائلا: “لا ترهقوا أنفسكم والله لا يسألكم على هذا ولكن يسألكم على المخالفة، وفي ناس بترهق نفسها بدون تصريح ولذلك تطبق الأنظمة عليهم وإذا سمحت السلطات في السعودية بإدخالهم فحجهم صحيح”.

