خبير اقتصادي: رفع أوروبا الجمارك على السيارات الكهربائية الواردة من الصين قرار غير عادل

علّق الخبير الاقتصادي رشيد الساري، على قرار المفوضية الأوروبية بفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين، مشيرًا إلى أن هناك شبه توغل لمجموعة من المؤسسات على رأسها بي وي دي الصينية في العمق الأوروبي وكذلك في العمق الأمريكي، لأننا عندما نتحدث مثلا عن بي وي دي أو جيلي أو سيك موتورز نجد أن هناك توغول كبير في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في الدول أوروبية بشكل عام.

وأضاف الساري، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التوغل ليس وليد اللحظة ربما اليوم من الأحداث السياسية التي تقع في أوروبا هي من جعلت بتسريع قرار لن أقول بأنه كان من اللازم أو من الوجب أنه يفعل ولكن أظن اليوم هذا القرار هو قرار غير عادل لمجموعة من الأسباب لأن هناك تجارة حرة هناك منافسة يجب أن تكون على المستوى العالمي وأظن بأن هناك التزامات للإتحاد الأوروبي تجاه الصين.

وأوضح أن الإشكال الحقيقي اليوم هو أن الإتحاد الأوروبي يريد أن يحد من الصادرات أو من المد أو الغزو للسيارات الكهربائية الصينية نحو أوروبا لأن هناك مجموعة من النقطة التي يجب أن نسجلها.

وتابع: "إذا كانت أوروبا تريد أن تفعل هذه القرار فيجب أن تعلم بأن هناك سوف يكون هناك تأثير حتى على المقاولات الأوروبية التي لها مجموعة من المؤسسات داخل الصين كفولس وواجن وجينرال متورز".



