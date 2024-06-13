الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أفلام عيد الأضحى.. أحمد فهمي يصل العرض الخاص لفيلم "عصابة الماكس"

عصابة الماكس
عصابة الماكس

وصل الفنان أحمد فهمي منذ قليل، إلى صالة العرض الخاص لفيلمه الجديد “عصابة الماكس” النقرر طرحه بالسينمات ضمن منافسات موسم عيد الأضحى المبارك.

وأعرب “فهمي” في تصريحات خاصة لـ"ألدستور"، عن سعادته بانطلاق عرض فيلمه الجديد، مشيرا إلى انه يحمل العديد من الاحداث الشيقة والمثيرة في اطار كوميدي اجتماعي.

أبطال فيلم “عصابة الماكس” 

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

قصة فيلم “عصابة الماكس”

تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

‎ويشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هى: عصابة الماكس، ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، و اللعب مع العيال بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، وأهل الكهف بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد.

 

فيلم عصابة الماكس أحمد فهمي فهمي عصابة الماكس موسم عيد الأضحى صالة عرض سينما

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