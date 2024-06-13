يبحث الكثير من المواطنين، عن أماكن للتنزه خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وخاصة الحدائق والمتنزهات، وتصدر البحث عن الحدائق للخروج في العيد قائمة البحث عبر محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية.

أفضل الأماكن للتنزه خلال إجازة العيد

حديقة الأزهر

تتمتع حديقة الأزهر بمساحات خضراء شاسعة تبعث على الراحة النفسية، مما يجعلها الوجهة المفضلة للعديد من المواطنين تحتوي الحديقة على أماكن لألعاب الأطفال أيضًا وكافيهات.

الحديقة اليابانية في حلوان

صممها المهندس "ذو الفقار باشا" وتم افتتاحها عام 1922 بعد أن قدمها كهدية للسلطان حسين على مساحة تمتد إلى 12 فدانًا، بسعر تذكرة دخول 5 جنيهات فقط.

"حديقة الفسطاط"

تعد حديقة الفسطاط بحي مصر القديمة، من الحدائق التراثية والتاريخية، التي يرتادها مواطنو العاصمة في الأعياد، ويقضون بها أوقاتًا روحانية، بسبب قربها من جامع "عمرو بن العاص"، أول جامع بني في إفريقيا والشرق الأوسط.

حديقة الحرية في الزمالك

بلغت تكلفة تذاكر الدخول في حديقة الحرية بالزمالك نحو 10 جنيهات وهى أشبه بمتحف مفتوح وسط الطبيعة الخلابة حيث تعد فسحة مميزة تحتوى على عدد من التماثيل لأبرز الشخصيات المصرية المؤثرة يمكن الوصول لها من خلال مترو الأنفاق (محطة الأوبرا).

حديقة الطفل

بلغ قيمة تذكرة الدخول للفرد 20 جنيه حيث تعد مكانا مناسبا للأسرة المصرية خاصة مع وجود أماكن مخصصة لاستقبال الأطفال وتضم مساحات خضراء لقضاء يوم ترفيهي.

حديقة الأسماك

تقع في الزمالك، وسعر تذكرة دخولها 5 جنيهات حيث تحتوى الحديقة على متحف مفتوح للكائنات البحرية وسط كهوف ومميزات تم تصميمها بأشكال بحرية مختلفة كما تحتوى على منطقة ألعاب مخصصة للأطفال.

الأتوبيس النهري

يعد الأتوبيس النهري من أفضل الخروجات في الأعياد حيث يربط بين محافظات القاهرة الكبرى وسجلت أسعار تذاكره من 5 إلى 10 جنيهات وفقا لمدة الرحلة النهرية لكل فرد.

اقرأ أيضاً