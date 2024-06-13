محمود شاهين: ذروة الموجة الحارة مستمرة حتى السبت المقبل

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة اليوم سجلت 40 درجة مئوية على القاهرة، و44 درجة مئوية على صعيد مصر، وبالتالي كان هناك شعور شديد بارتفاع درجة الحرارة من قبل المواطنين.

ارتفاع درجات الحرارة

وأكد الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن درجات الحرارة سترتفع غدا لتسجل 43 درجة مئوية، وبالتالي ذروة الموجة الحارة مستمرة حتى السبت المقبل.

الإحساس بدرجات الحرارة

وتابع: “الإحساس بالحرارة يختلف من مكان لآخر، فضلا عن أن درجات الحرارة في الظل أقل، ويمكن القول أن صعيد مصر هو الأكثر شعورًا بارتفاع درجات الحرارة”.