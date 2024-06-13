الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمود شاهين: ذروة الموجة الحارة مستمرة حتى السبت المقبل

الطقس
الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة اليوم سجلت 40 درجة مئوية على القاهرة، و44 درجة مئوية على صعيد مصر، وبالتالي كان هناك شعور شديد بارتفاع درجة الحرارة من قبل المواطنين.

ارتفاع درجات الحرارة 

وأكد الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن درجات الحرارة سترتفع غدا لتسجل 43 درجة مئوية، وبالتالي ذروة الموجة الحارة مستمرة حتى السبت المقبل.

الإحساس بدرجات الحرارة 

وتابع: “الإحساس بالحرارة يختلف من مكان لآخر، فضلا عن أن درجات الحرارة في الظل أقل، ويمكن القول أن صعيد مصر هو الأكثر شعورًا بارتفاع درجات الحرارة”.

محمود شاهين الأرصاد الجوية حالة الطقس ارتفاع درجة الحرارةة الحياة اليوم

الأكثر قراءة

إجراءات من الصحة السعودية لمواجهة الإجهاد الحرارى فى الحج.. 72 درجة مئوية في بعض المواقع

نبوءة مو.. هل يعتزل محمد صلاح اللعب الدولى؟

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة؟

أم تعثر على طفلتها جثة وشقيقها مصاب داخل مسكنهم فى الدقهلية

الرئيس السيسى يصل إلى المدينة المنورة

تجديد حبس البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل