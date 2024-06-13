الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالدقهلية

حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية

أصيب 3 أشخاص جراء حريق هائل التهم محتويات شقة سكنية داخل عقار مكون من 5 طوابق بمدينة طلخا محافظة الدقهلية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ونقل المصابين لمستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عر، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من ادارة شرطة النجدة، باندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بعقار بمنطقة الروضة الشريفة دائرة المركز.

وانتقلت فوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط مباحث مركز شرطة طلخا لمكان البلاغ وبالفحص، تبين اندلاع النيران داخل شقة سكنية نتيجة حدوث ماس كهربي وامتداد النيران لبعض الشقق السكنية بعقار مكون من 5 طوابق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق واخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة.

وأصيب خلال الحادث كل من:"محمد محمود المهدي يوسف 56 عامًا، بحالة اختناق، وروضة عبد الباسط الموجي 48 عامًا، بحالة  اختناق، وسامى حسن وهبة 35 عامًا، بحالة اختناق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وآلتي أمرت بانتداب قسم الأدلة الجنائية للمعاينة وبيان سبب الحريق.

حريق مستشفى الطوارئ الجامعى مدينة طلخا الدقهلية قوات الحماية المدنية

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