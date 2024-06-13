الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى يتقدم بطلب إحاطة لمحاسبة شركات النصب على الحجاج المصريين

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلب احاطة  إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي وزارتي الخارجية والسياحة، لمحاسبة الشركات المصرية المسئولة عن سفر الحجاج المصريين المخالفين لأداء مناسك الحج مما عرضهم للمساءلة من جانب السلطات السعودية.


وأضاف الجبلاوي خلال طلب الاحاطة، أن هناك عددا من شركات السياحة أوهمت وخدعت المصريين مما وضع الحجاج في موضع الاتهام داخل المملكة العربية السعودية بشكل لا يليق بكرامة المواطن المصري.

وأضاف أن هذه الشركات جمعت مبالغ مالية طائلة رغم خداعهم للحجاج المصريين ووضعتهم في ورطة المخالفين مما زاد من حملات التفتيش والرقابة، مشيرا إلي أن الشركات المصرية المسئولة عن الحجاج لم تكن الوحيدة المتورطة في هذا الفعل بل هناك شركات سعودية ايضا، طالبا بمحاسبة هذه الشركات الوهمية.

كما أشاد النائب خلال طلب الإحاطة المقدم بالدور الكبير الذي قدمته الجالية المصرية الرسمية للحجاج من تسهيلات للحجاج، مقدما الشكر للحكومة المصرية علي هذا الدور الكبير، مشيدا بالدور الذي قدمته السلطات السعودية من وضع الضوابط لتقديم كافة التسهيلات للحجاج الذين سلكو الطرق الشرعية، وأيضًا منعا للتزاحم حرصا علي حياتهم.

النائب محمد الجبلاوي مجلس النواب طلب إحاطة الحجاج المصريين تسهيلات للحجاج

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