الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز

مصرع طفلة صدمتها سيارة داخل سوق السنبلاوين فى الدقهلية

جثه - أرشيفية
جثه - أرشيفية

لقيت طفلة مصرعها، بعد أن صدمتها سيارة وفرت هاربة، داخل سوق مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوصول طفله، الى مستشفى السنبلاوين العتم ٠"ثه هامدة"- ادعاء حادث سير.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الطفلة "ليلي، ع، ع، ع"، 3 أعوام، حيث صدمتها سيارة داخل سوق السنبلاوين وفرت هاربة.

وجرى نقل جثمان الطفلة لمشرحة مستشفي السنبلاوين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي امرت بتكثيف الجهود لضبط السيارة وقائدها، واستدعاء الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

السنبلاوين الدقهلية النيابة العامة الأجهزة الأمنية مصرع طفلة

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