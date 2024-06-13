ثاني أيام العيد.. "عامل قلق" عرض مسرحي جديد لـ سامح حسين

يستعد الفنان سامح حسين لتقديم عرض مسرحي بأيام عيد الأضحى المبارك، يحمل عنوان “عامل قلق” على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، في تمام الثامنة والنصف مساء.

وأعلن “سامح” عن تفاصيل العرض المسرحي الجديد “عامل قلق” عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق قائلا: “منتظرنكم نعيد ونضحك سوا، العرض المسرحي الاستعراضي عامل قلق من ثاني ايام العيد على مسرح البالون في العجوزة الساعة الثامنة والنص مساء”.

https://www.instagram.com/reel/C8KW9z3oxm-/?igsh=MXBnOTV4dm1ucW9seQ==

وتأتي اسعار تذاكر مسرح البالون في أربع فئات مناسبة لكافة الفئات والطبقات الاجتماعية، فتنقسم إلى الاولى ٥٧ جنيها، الثانية ١٠٠ جنيه، الثالثة ١٥٠ جنيها، والرابعة والاخيرة ٢٠٠ جنيه مصري.

ويجري الفنان سامح حسين بروفات مكثفة لمسرحيته الجديدة “عامل قلق” على مسرح البالون بالعجوزة.

والمسرحية من بطولة سامح حسين والفنانة سهر الصايغ والمخرج إسلام إمام على أن يبدأ العرض الرسمي ثاني أيام عيد الأضحى.