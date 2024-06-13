الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ثاني أيام العيد.. "عامل قلق" عرض مسرحي جديد لـ سامح حسين

الفنان سامح حسين
الفنان سامح حسين

يستعد الفنان سامح حسين لتقديم عرض مسرحي بأيام عيد الأضحى المبارك، يحمل عنوان “عامل قلق” على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، في تمام الثامنة والنصف مساء.

وأعلن “سامح” عن تفاصيل العرض المسرحي الجديد “عامل قلق” عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق قائلا: “منتظرنكم نعيد ونضحك سوا، العرض المسرحي الاستعراضي عامل قلق من ثاني ايام العيد على مسرح البالون في العجوزة الساعة الثامنة والنص مساء”.

https://www.instagram.com/reel/C8KW9z3oxm-/?igsh=MXBnOTV4dm1ucW9seQ==

 

وتأتي اسعار تذاكر مسرح البالون في أربع فئات مناسبة لكافة الفئات والطبقات الاجتماعية، فتنقسم إلى الاولى ٥٧ جنيها، الثانية ١٠٠ جنيه، الثالثة ١٥٠ جنيها، والرابعة والاخيرة ٢٠٠ جنيه مصري.

 

ويجري الفنان سامح حسين بروفات مكثفة لمسرحيته الجديدة “عامل قلق” على مسرح البالون بالعجوزة.

والمسرحية من بطولة سامح حسين والفنانة سهر الصايغ والمخرج إسلام إمام على أن يبدأ العرض الرسمي ثاني أيام عيد الأضحى. 

 

سامح حسين عامل قلق مسرح البالون عيد الأضحى انستجرام الفنان سامح حسين

مواد متعلقة

"الوصفة السحرية" لـ شيري عادل يتصدر الأكثر مشاهدة على watch it

أول أيام العيد.. عبير صبري ومجد القاسم في"واحد من الناس" على الحياة

مسلسل "وتر حساس".. صبا مبارك تستأنف تصوير مشاهد العمل بعد إجازة العيد

فتاة متحررة جدا.. لقاء سويدان تكشف كواليس مسلسل “الوصفة السحرية"

محمد أبوداوود لـ"الدستور": مسلسل "الوصفة السحرية" يناقش القضايا الزوجية بجميع مستوياتها

سلوى محمد علي لـ"الدستور": ابتعدت عن دور الأم الطيبة في “الوصفة السحرية”

الصور الأولى من حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ

شيري عادل تعاني من المشاكل الزوجية فى "الوصفة السحرية"

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة ارتفاع درجات الحرارة إلى 72 درجة مئوية غدًا فى يوم التروية

أم تعثر على طفلتها جثة وشقيقها مصاب داخل مسكنهم فى الدقهلية

إجراءات من الصحة السعودية لمواجهة الإجهاد الحرارى فى الحج.. 72 درجة مئوية في بعض المواقع

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة؟

"الأسماء اكتملت".. مصطفى بكرى يفجر مفاجأة عن التشكيل الوزارى الجديد وموعد أداء اليمين

نبوءة مو.. هل يعتزل محمد صلاح اللعب الدولى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل