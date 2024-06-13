مساعد وزيرة البيئة عن قطع أشجار المريلاند: عملية دورية تتمّ سنويًا

قال محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، إنه انتشر في الآونة الأخيرة صور قطع الأشجار بحديقة المريلاند استعدادًا لتحويلها لأنشطة مقاهي وكافتيريات في يوم 17 مايو على مواقع التواصل الاجتماعي.

تقليم الأشجار

وأكد محمد معتمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “ الحياة”، أنه في نفس اليوم الذي تم تداول هذه الصور فيه تم إنشاء لجنة من المختصين في وزارة البيئة وإجراء معاينة على الواقع في الحديقة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

جهود وزارة البيئة

وأضاف في حديثه، أن ما تمّ تنفيذه كان مجرد تقليم وتهذيب للأشجار، معبرًا: "هذه العمليات تتمّ بصورة دورية، ولها ضرورة لإزالة الفروع الجافة، وذلك لأن هذا التقليم للأشجار يسمح لوصول الضوء إلى الجذور".

وتابع: "تقليم الأشجار عملية دورية تتمّ سنويًا قبل مواسم النمو للسماح للشجرة بالتزايد في الأفرع الخضراء".