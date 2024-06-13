كولر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة فاركو فى الدوى

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة فاركو المقرر إقامتها غدا في الجولة 11 المؤجلة من دوري نايل.

ويدخل الأهلي مواجهة الغد وهو في المركز الثامن برصيد 33 نقطة من 15 مباراة فقط، ويسعى لتحقيق الانتصار والتقدم في جدول الترتيب.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة الغد كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - عمر كمال.

خط الوسط: أليو ديانج- مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - رضا سليم - حسين الشحات- أحمد نبيل كوكا- أحمد عبد القادر- عمرو السولية- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست.

اقرأ أيضا.. انتظام الدوليين.. الأهلى يختتم استعداداته لمباراة فاركو فى الدورى