الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس شركة الزمازمة السعودية: توزيع 40 مليون عبوة ماء زمزم مجانًا

شركة الزمازمة السعودية
شركة "الزمازمة السعودية"

قال الدكتور ياسر سليمان شوشو، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "الزمازمة السعودية"، إن عبوات ماء زمزم المعبأ تخضع لأبحاث طول الوقت.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن 40 مليون عبوة ماء زمزم توزع مجانا لإرواء ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، لافتا إلى أن التنظيم لسقاية الحجاج في العصور الأولى بعد النبوة كان مسئولا عنها عائلات بعينها، خاصة في بداية التنظيم للدولة العثمانية.

وتابع: "لم يكن هذه المسئولية يتولاها أي شخص، حفاظا على قدسية المياه، ونظامية تقديم المياه، فكانت تخصص كل عائلة مكية لكل جنسية معينة، فمثلا عائلة كذا تعمل لسقى حجاج جنوب شرق آسيا وعائلة أخرى تعمل لسقاية إيران وهكذا، وكله بموجب التقارير تصدر من السلطان العثماني آنذاك".
 

الزمازمة السعودية شركة الزمازمة السعودية ماء زمزم مكة المكرمة ضيوف الرحمن

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