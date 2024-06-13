الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ختام البرنامج التدريبى للمحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام يشهد تكريمًا مميزًا للمتدربين

جريدة الدستور

 

اختتمت أكاديمية المتحدة للإعلام UMA  البرنامج التدريبي في مجال المحتوى الرقمي الذي تم تنظيمه لعدد من العاملين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث شهد البرنامج مشاركة متميزة من العاملين بالقنوات العامة.

كانت الدكتورة إيناس عيد الدايم، رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، قد أكدت خلال زيارتها  التفقدية أمس على أهمية التطوير المستمر للمهارات الرقمية لمواكبة التحولات السريعة في مجال الإعلام. كما أشادت بحماس والتزام المتدربين وعزمهم على تطبيق ما تعلموه في البرنامج لتعزيز جودة المحتوى الرقمي المقدم علي منصات الشركة.

حضر حفل الختام عدد من الشخصيات الإعلامية البارزة من بينهم رؤساء القنوات العامة بالشركة الذين أثنوا على جهود المشاركين وأدائهم المتميز طوال فترة البرنامج. وأقيم الحفل في مقر أكاديمية المتحدة للإعلام، وبدأ بكلمات ترحيبية من المسئولين بالشركة المتحدة الذين عبروا عن فخرهم بالتحصيل العلمي والمهارات الجديدة التي اكتسبها المتدربون. وأشادوا بأهمية تطوير الكفاءات الإعلامية لمواكبة التطورات السريعة في مجال الإعلام الرقمي.

تضمن حفل التكريم توزيع رؤساء القنوات لشهادات التقدير على المتدربين، الذين أعربوا عن امتنانهم للشركة المتحدة على هذه الفرصة القيمة التي ساهمت في تطوير مهاراتهم وتعزيز معرفتهم في مجال المحتوى الرقمي.

وكانت دورة المحتوى الرقمي قد أستهدفت  التدريب علي أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في صناعة المحتوى الرقمي، بما في ذلك تحليل البيانات، واستراتيجيات التسويق الرقمي، وإنتاج، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي. 

واستمرت الدورة على مدار أسبوع كامل، تخللها محاضرات وورش عمل تطبيقية قدمها خبراء ومتخصصون في المجال.

وأعرب المسئولون بالأكاديمية عن التزامهم بتقديم برامج تدريبية في مختلف قطاعات الإعلام لتحقيق التميز في المجال الإعلامي على المستوى المحلي والإقليمي خاصة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، وتلبيةً لمتطلبات السوق الرقمي المتزايدة.

وتعتبر أكاديمية المتحدة للإعلام أحدث الكيانات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية في مجال التدريب والتطوير الإعلامي، ضمن رؤية الشركة لتطوير الكفاءات البشرية والاستثمار في التعليم المستمر، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال الإعلام ويضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار في خدماتها الإعلامية.

 

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