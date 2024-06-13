الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زد إف سى يضم ثنائى كابيتانو مصر محمد هانى وأحمد أشرف

جريدة الدستور

أعلن نادى زد إف سى، انضمام ثنائي كابيتانو مصر إلى صفوفه، بعدما لفتت المواهب الكروية التي أفرزها برنامج "كابيتانو مصر" الأنظار خلال الموسمين الماضيين.

ونجح زد في ضم ثنائي كابيتانو مصر وهما الظهير الأيسر محمد هاني والمهاجم أحمد أشرف المتوج بلقب النسخة الثانية من البرنامج.

هذه ليست المرة الأولى التي يفرض فيها نجوم كابيتانو مصر موهبتهم، حيث وقع مجموعة من لاعبي مشروع كابيتانو مصر الشهر الماضي، عقود انضمامهم لصفوف النادي الإسماعيلي.

ويحرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، على دعم قطاع الناشئين بأبرز اللاعبين، وهو ما يوفره المشروع الرائد في اكتشاف الموهوبين في مصر.

وشهد توقيع اللاعبين على العقود كل من محمود سعد، المدير الفني للمشروع، وفرج عمران، نائب رئيس النادي، ومصطفى شلة، أمين صندوق النادي، ومحسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة النادي وعضو اللجنة الفنية لكابيتانو، بالإضافة إلى محمود جابر، رئيس قطاع الناشئين، وأشرف خضر، المدير الفني للقطاع، ودكتور أحمد عبده، المدير الإداري للقطاع.

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