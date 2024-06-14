النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة لدى النساء، حيث يمكن أن تكون أعراض أمراض القلب لدى النساء خفية وتختلف عن الرجال، على الرغم من أن معدل الإصابة لدى الرجال أعلى بنسبة 3-4 مرات، إلا أن النساء يشكلن غالبية المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، وفي المتوسط، تتطور أمراض القلب والأوعية الدموية بعد 10 سنوات لدى النساء ولكن معدل الوفيات أعلى لدى النساء (51٪ مقابل 42٪).

أمراض القلب

تختلف الأمراض القلبية الوعائية عن الرجال في عدة جوانب مثل العرض وعوامل الخطر واستراتيجيات العلاج والاستجابة لها،وفي مقابلة مع HT Lifestyle، كشف الدكتور سريتشاندران إل، استشاري أول - أخصائي أمراض القلب التداخلية، قسم أمراض القلب في MGM Healthcare في تشيناي، أنه "على الرغم من أن آلام الصدر شائعة، إلا أن النساء قد يعانين من عدم الراحة في الرقبة أو الفك أو الجزء العلوي من الظهر، وضيق في التنفس". أو ألم في الذراع أو غثيان أو تعرق أو دوخة أو تعب أو حرقة في المعدة. بسبب انسداد الشرايين الأصغر، قد يكون لديهم أعراض ألم غير قلبية وقد يعانون من الأعراض في كثير من الأحيان عند الراحة أو تحت الضغط.

قال الدكتور راجيش بهات يو، الأستاذ المشارك وكبير أخصائي أمراض القلب التداخلية في مستشفى KMC في مانجالور، من خلال خبرته: "يتعرض كل من الرجال والنساء لخطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي بسبب عدد من العوامل التقليدية، بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم. ضغط الدم والكولسترول الزائد. ومع ذلك، هناك احتمال أن تساهم عوامل أخرى بشكل أكبر في تطور أمراض القلب لدى النساء. تلعب بعض عوامل الخطر المحددة للإناث دورًا في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية. العوامل الإنجابية والهرمونية والمتعلقة بالحمل تؤدي إلى خلل في بطانة الأوعية الدموية (تلف الطبقة الداخلية للأوعية الدموية).

ووفقا له، تشمل:

الاستعداد الوراثي.

الحيض المبكر / المتأخر

الصداع النصفي أثناء فترة المراهقة

الاضطرابات الإنجابية خلال فترة المراهقة

PCOD

انقطاع الطمث المبكر

وجود أمراض أخرى مثل التهاب المفاصل الروماتيزمي، واضطرابات الغدة الدرقية وهي أكثر شيوعاً عند النساء.

وأكد الدكتور سريشاندران إل أنه من الضروري طلب المساعدة الطبية الفورية في حالة الشعور بأعراض الأزمة القلبية، قائلاً: “تشمل عوامل الخطر بالنسبة للنساء مرض السكري، والضغط العاطفي، والتدخين، والخمول، وانقطاع الطمث، ومضاعفات الحمل، والتاريخ العائلي، والأمراض الالتهابية. تعد تغييرات نمط الحياة مثل الإقلاع عن التدخين والأكل الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإدارة التوتر والحد من الكحول واتباع خطط العلاج أمرًا بالغ الأهمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن العلاجات المنزلية مثل شاي الأعشاب مثل الشاي الأخضر أو ​​شاي الكركديه، وتقنيات الاسترخاء بما في ذلك تمارين التنفس العميق أو استرخاء العضلات التدريجي، والمكملات الغذائية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك يمكن أن تدعم صحة القلب. إن ممارسات الرعاية الذاتية مثل التأمل واليوجا والنشاط البدني المنتظم وضمان النوم الكافي يمكن أن تقلل أيضًا من التوتر وتحسن الصحة العامة، مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب.