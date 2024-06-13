الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بايدن: على حماس تكثيف جهودها لقبول مقترح الهدنة

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه على حماس تكثيف جهودها لقبول مقترح الهدنة، حسبما أفادت وكالة رويترز في نبأ عاجل. 

وفي وقت سابق، أعربت الولايات المتحدة عن تصميمها على العمل مع كل من مصر وقطر لسد "الفجوات النهائية" في خطة وقف إطلاق النار المقترحة في غزة بعد أن طلبت حماس بعض التعديلات.

الولايات المتحدة تعمل مع مصر وقطر ضمان استمرار المفاوضات 

 

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وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: “ستعمل الولايات المتحدة ومصر وقطر على ضمان استمرار المفاوضات – جميع الاتفاقات – جميع الاتفاقات – حتى يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات والتمكن من بدء المرحلة الثانية”.

وأكد في وقت سابق أن حماس اقترحت “العديد من التغييرات”، بعضها غير قابل للتنفيذ، في حين نفى مسئول حماس أسامة حمدان أن تكون الحركة قد أضافت أي أفكار جديدة إلى الاقتراح الأمريكي.

وأرسلت حماس يوم الثلاثاء ردها بشأن الاقتراح الذي قدمه الرئيس جو بايدن في 31 مايو بشأن تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

الهدنة قبول مقترح حماس غزة بايدن جهود

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